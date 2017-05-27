Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель Франции: лидеры G7 признают отсутствие единой позиции с США по климату

Международная панорама
27 мая, 14:00 дата обновления: 27 мая, 14:46 UTC+3 ТАОРМИНА /Италия/ 27, мая. /ТАСС

США пересматривают свою политику в отношении климата, сообщило агентство AFP

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры шести стран, входящих в Группу семи, признают отсутствие единой позиции с США по климату. Об этом сообщает в субботу агентство AFP со ссылкой на представителя французской делегации.

"США пересматривают свою политику в отношении климата, другие шесть стран G7 подтверждают свою приверженность (выполнению парижских соглашений)", принимая во внимание позицию американской стороны, заявил он.

Читайте также новости по теме:
Борьба с изменениями климата
©

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 10 лет снизился на 13%

Путин заверил, что Россия выполнит обязательства по Парижским соглашениям

Метеорологи рассказали о рекордном тепле в мире в 2016 г.

Ранее в субботу агентство Ansa со ссылкой на источники в итальянской делегации сообщило о том, что лидеры G7 договорились дать США время на принятие решения в отношении участия в Парижском соглашении по климату. Агентство Reuters в свою очередь со ссылкой на свои источники сообщило, что клубу семи индустриально наиболее развитых стран мира (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) не удалось добиться единой позиции по поводу борьбы с климатическими изменениями.

Как заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, взгляды президента США Дональда Трампа на проблему изменения климата меняются после дискуссий с другими лидерами G7. "Я думаю, что его взгляды меняются, - привело агентство Рейтер слова Кона. - Он приехал сюда, чтобы научиться, они приехал сюда, чтобы разобраться. Его взгляды меняются, так и должно быть, в конце концов он примет решение на основании того, что будет лучше для Соединенных Штатов".

Трамп является критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что "не является большим поклонником" Парижского соглашения по климату. Он говорил о намерениях пересмотреть условия участия в нем США. Президент Трамп примет решение об участии страны в Парижском соглашении по климату после окончания своей первой зарубежной поездки, которая завершится в конце этой недели, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G7 Борьба с изменениями климата
Страны
Италия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
2
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
3
Лето в Москве начнется с теплой погоды
4
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
5
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
6
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
7
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
Темы дня
Загрузка...
Реклама