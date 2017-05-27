Представитель Франции: лидеры G7 признают отсутствие единой позиции с США по климату

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры шести стран, входящих в Группу семи, признают отсутствие единой позиции с США по климату. Об этом сообщает в субботу агентство AFP со ссылкой на представителя французской делегации.

"США пересматривают свою политику в отношении климата, другие шесть стран G7 подтверждают свою приверженность (выполнению парижских соглашений)", принимая во внимание позицию американской стороны, заявил он.

Ранее в субботу агентство Ansa со ссылкой на источники в итальянской делегации сообщило о том, что лидеры G7 договорились дать США время на принятие решения в отношении участия в Парижском соглашении по климату. Агентство Reuters в свою очередь со ссылкой на свои источники сообщило, что клубу семи индустриально наиболее развитых стран мира (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) не удалось добиться единой позиции по поводу борьбы с климатическими изменениями.

Как заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, взгляды президента США Дональда Трампа на проблему изменения климата меняются после дискуссий с другими лидерами G7. "Я думаю, что его взгляды меняются, - привело агентство Рейтер слова Кона. - Он приехал сюда, чтобы научиться, они приехал сюда, чтобы разобраться. Его взгляды меняются, так и должно быть, в конце концов он примет решение на основании того, что будет лучше для Соединенных Штатов".

Трамп является критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что "не является большим поклонником" Парижского соглашения по климату. Он говорил о намерениях пересмотреть условия участия в нем США. Президент Трамп примет решение об участии страны в Парижском соглашении по климату после окончания своей первой зарубежной поездки, которая завершится в конце этой недели, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.