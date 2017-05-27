Представитель Франции: лидеры G7 признают отсутствие единой позиции с США по климату

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры шести стран, входящих в Группу семи, признают отсутствие единой позиции с США по климату. Об этом сообщает в субботу агентство AFP со ссылкой на представителя французской делегации.
"США пересматривают свою политику в отношении климата, другие шесть стран G7 подтверждают свою приверженность (выполнению парижских соглашений)", принимая во внимание позицию американской стороны, заявил он.
Ранее в субботу агентство Ansa со ссылкой на источники в итальянской делегации сообщило о том, что лидеры G7 договорились дать США время на принятие решения в отношении участия в Парижском соглашении по климату. Агентство Reuters в свою очередь со ссылкой на свои источники сообщило, что клубу семи индустриально наиболее развитых стран мира (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) не удалось добиться единой позиции по поводу борьбы с климатическими изменениями.
Как заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, взгляды президента США Дональда Трампа на проблему изменения климата меняются после дискуссий с другими лидерами G7. "Я думаю, что его взгляды меняются, - привело агентство Рейтер слова Кона. - Он приехал сюда, чтобы научиться, они приехал сюда, чтобы разобраться. Его взгляды меняются, так и должно быть, в конце концов он примет решение на основании того, что будет лучше для Соединенных Штатов".
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.