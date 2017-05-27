Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп примет решение об участии США в Парижском соглашении по климату на следующей неделе

Международная панорама
27 мая, 15:28 дата обновления: 27 мая, 15:37 UTC+3

Ранее президент США утверждал, что эти договоренности наносят вред интересам страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Дональд Трамп в субботу на своей странице в Twitter сообщил, что примет решение об участии Соединенных Штатов в Парижском соглашении по климату на предстоящей неделе.

"Я приму свое окончательное решение по Парижскому соглашению на следующей неделе", - заявил он.

Парижское соглашение, с которым связывают основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже еще в период пребывания в Белом доме экс-президента Барака Обамы.

На данный момент Трамп находится в Италии на саммите G7. Согласно имеющейся у журналистов информации, лидеры шести стран из числа "семерки" дали время Белому дому принять решение об участии в соглашении, от которого нынешний американский лидер ранее хотел отказаться, утверждая, что эти договоренности наносят вред интересам США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Саммит G7 Борьба с изменениями климата
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
2
Лето в Москве начнется с теплой погоды
3
В Ялте на детской площадке "КамАЗ" сбил женщину с двухлетним ребенком
4
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
5
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
6
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
7
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама