Трамп примет решение об участии США в Парижском соглашении по климату на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Дональд Трамп в субботу на своей странице в Twitter сообщил, что примет решение об участии Соединенных Штатов в Парижском соглашении по климату на предстоящей неделе.

"Я приму свое окончательное решение по Парижскому соглашению на следующей неделе", - заявил он.

Парижское соглашение, с которым связывают основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже еще в период пребывания в Белом доме экс-президента Барака Обамы.

На данный момент Трамп находится в Италии на саммите G7. Согласно имеющейся у журналистов информации, лидеры шести стран из числа "семерки" дали время Белому дому принять решение об участии в соглашении, от которого нынешний американский лидер ранее хотел отказаться, утверждая, что эти договоренности наносят вред интересам США.

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 мая 2017 г.