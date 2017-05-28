СМИ: КНДР продемонстрировала кадры испытания новой системы противовоздушной обороны

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ТОКИО, 28 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Центральное телевидение КНДР продемонстрировало кадры проведенного в воскресенье испытания новой системы противовоздушной обороны, созданной специалистами национальной Академии военных наук. Об этом сообщил телеканал NHK.
На видео с нескольких ракурсов показан старт ракеты с передвижной установки. Часть ролика снята с наблюдательного пункта, где присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. NHK отмечает, что помимо демонстрации кадров испытания системы ПВО северокорейское телевидение подвергло критике планы США провести учения в районе Корейского полуострова с участием двух авианосцев - Ronald Reagan и Carl Vinson.
Ранее в воскресенье радиостанция "Голос Америки" сообщила, что Вашингтон планирует направить в западную часть Тихого океана еще один авианосец Nimitz с целью заставить КНДР прекратить реализацию ракетной и ядерной программ.
В итоговой декларации саммита Группы семи, состоявшегося в Италии 26-27 мая, отмечается, что проблема КНДР является первостепенной для мирового сообщества, поскольку угроза со стороны Пхеньяна вышла на новый уровень. Лидеры G7 также подчеркнули необходимость соблюдения всех резолюций Совбеза ООН, а также призвали Пхеньян отказаться от испытаний ядерного оружия и баллистических ракет.