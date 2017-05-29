Абэ приказал сделать все для защиты населения Японии в связи с запуском ракеты КНДР

ТОКИО, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отдал приказ всем профильным министерствам сделать все необходимое для защиты и обеспечения безопасности населения в связи с очередным запуском ракеты КНДР. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"От премьер-министра поступило три приказа - оперативно собирать, анализировать и предоставлять населению страны всю необходимую информацию о запуске, полностью обеспечить безопасность граждан, воздушного и авиасообщения, а также быть готовым к любому дальнейшему развитию событий", - сказал он. По словам Суги ракета КНДР, судя по всему, вновь упала в исключительной экономической зоне Японии.

КНДР ранее осуществила очередной ракетных запуск. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 450 км в сторону Японского моря. В связи с запуском Токио по дипломатическим каналам уже заявил Пхеньяну решительный протест.