В Японии в связи с ракетным пуском КНДР экстренно созван Совет нацбезопасности

Митинг-концерт в Рио-де-Жанейро собрал тысячи человек, выступивших за отставку президентаМеждународная панорама 29 мая, 2:54
Квалификация Уимблдона с участием Шараповой будет впервые показана по ТВ по всей ЕвропеСпорт 29 мая, 2:32
СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCryМеждународная панорама 29 мая, 2:31
На Каннском фестивале победил швед Эстлунд с фильмом "Квадрат", у Звягинцева - приз жюриКультура 29 мая, 1:52
Абэ приказал сделать все для защиты населения Японии в связи с запуском ракеты КНДРМеждународная панорама 29 мая, 1:35
СМИ: экс-глава авиакомпании просит признать его виновным по делу о крушении в КолумбииПроисшествия 29 мая, 1:28
США засекли запуск КНДР баллистической ракеты малой дальностиМеждународная панорама 29 мая, 1:20
"Зенит" запустил обновление: Луческу уволен с поста главного тренера командыСпорт 29 мая, 1:13
Итоги стыковых матчей РФПЛ: "Арсенал" остался в элите, а вместо Оренбурга - ХабаровскСпорт 29 мая, 0:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Совет национальной безопасности Японии был созван в срочном порядке в связи с очередным ракетным запуском КНДР. Об этом объявило японское правительство.
В экстренном заседании принимают участие, в частности, премьер-министр Синдзо Абэ, а также главы внешнеполитического и оборонного ведомств.
Япония, США и Южная Корея начали действовать в рамках Совета Безопасности ООН, чтобы дать ответ на ракетный запуск КНДР, заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
"Совместно с США и Южной Кореей мы начали действия в рамках Совбеза ООН", - сказал он. Глава японского внешнеполитического ведомства не уточнил, о каких именно совместных действиях трех стран идет речь.
Кисида также отметил, что хотел бы 29 мая обсудить сложившуюся ситуацию с членом Госсовета КНР Ян Цзечи.
КНДР ранее осуществила очередной ракетный запуск. По данным Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ), это был запуск ракеты малой дальности. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, северокорейская ракета упала в японской исключительной экономической зоне.
КНДР 29 мая осуществила очередной ракетный запуск. По данным Тихоокеанского командования ВС США (PACOM), это был запуск ракеты малой дальности. Как ранее заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, ракета, судя по всему, упала в японской исключительной экономической зоне.