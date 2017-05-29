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В Японии в связи с ракетным пуском КНДР экстренно созван Совет нацбезопасности

Международная панорама
29 мая, 2:14 дата обновления: 29 мая, 2:50 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

В заседании принимают участие премьер-министр Синдзо Аб и главы внешнеполитического и оборонного ведомств

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ТОКИО, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Совет национальной безопасности Японии был созван в срочном порядке в связи с очередным ракетным запуском КНДР. Об этом объявило японское правительство.

В экстренном заседании принимают участие, в частности, премьер-министр Синдзо Абэ, а также главы внешнеполитического и оборонного ведомств.

Совместные действия в СБ ООН

Япония, США и Южная Корея начали действовать в рамках Совета Безопасности ООН, чтобы дать ответ на ракетный запуск КНДР, заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

"Совместно с США и Южной Кореей мы начали действия в рамках Совбеза ООН", - сказал он. Глава японского внешнеполитического ведомства не уточнил, о каких именно совместных действиях трех стран идет речь.

Кисида также отметил, что хотел бы 29 мая обсудить сложившуюся ситуацию с членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

КНДР ранее осуществила очередной ракетный запуск. По данным Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ), это был запуск ракеты малой дальности. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, северокорейская ракета упала в японской исключительной экономической зоне.

КНДР 29 мая осуществила очередной ракетный запуск. По данным Тихоокеанского командования ВС США (PACOM), это был запуск ракеты малой дальности. Как ранее заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, ракета, судя по всему, упала в японской исключительной экономической зоне.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Страны
КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР
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