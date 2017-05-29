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Главы МИД Японии и США договорились усилить давление на КНДР

Международная панорама
29 мая, 7:16 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Фумио Кисида и Рекс Тиллерсон также договорились требовать от Китая играть большую роль в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове

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ТОКИО, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в понедельник по телефону очередной ракетный запуск КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что стороны договорились усилить давление на КНДР. Главы внешнеполитических ведомств также договорились требовать от Китая играть большую роль в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

КНДР в понедельник осуществила очередной ракетный запуск. По данным Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ), это был запуск ракеты малой дальности. Как ранее заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, ракета упала в японской исключительной экономической зоне, пролетев около 400 км. Токио по дипломатическим каналам заявил Пхеньяну решительный протест, назвав ракетный запуск прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН.

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Персоны
Кисида, Фумио Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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