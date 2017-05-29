Адвокаты Януковича просят суд обеспечить явку на заседание генпрокурора Украины

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КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева продолжил подготовительное заседание по делу экс-президента страны Виктора Януковича.
Накануне адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что сторона защиты намерена передать в суд ряд документов, в частности, подписанное экс-президентом заявление с просьбой обеспечить применение европейской конвенции о взаимной правовой помощи для его участия в процессе в режиме видеоконференции.
Всего защита Януковича подготовила 230 ходатайств к заседанию Оболонского районного суда, сообщил адвокат "Общественному ТВ".
Адвокаты, в частности, попросили объявить перерыв в заседании для обеспечения явки в суд генерального прокурора страны Юрия Луценко.
"Просим суд применить меры для обеспечения явки генерального прокурора и продолжить заседание после его явки", - заявил он.
Предыдущее заседание Оболонского районного суда состоялось 18 мая. Тогда защите Януковича было отказано в удовлетворении ходатайства о проведении видеоконференции с экс-президентом в порядке международной правовой помощи, то есть через соответствующие запросы в Минюст РФ и Ростовский областной суд. Адвокаты заявили, что обжалуют это в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), поскольку такое решение нарушает право человека участвовать в судебном заседании.
Суд перешел к стадии "подготовительного заседания по сути", при этом представитель прокуратуры кратко зачитал обвинительный акт. Однако, по мнению защиты, передача обвинительного акта состоялась с грубыми нарушениями процессуального законодательства.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал бывшему президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в государственной измене. Впоследствии с санкции суда было проведено заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Обвинение попросило суд рассматривать дело в заочном порядке, мотивируя это тем, что Янукович якобы уклоняется от участия в процессе.