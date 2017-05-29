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В Таиланде полиция установила исполнителей взрыва в больнице в Бангкоке

Международная панорама
29 мая, 12:21 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

В полиции заявили, что теракт был подготовлен "высокоорганизованной группой" людей, в которую могли быть вовлечены "отставные высокопоставленные военные"

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БАНГКОК, 29 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Личности исполнителей взрыва в больнице в Бангкоке, в результате которого пострадали 25 человек, известны правоохранительным органам. Об этом в ходе брифинга для прессы заявил глава национальной полиции Чактип Чаичинда.

Он отказался раскрыть любую информацию о предполагаемых преступниках, сославшись на интересы следствия. "Они у нас под колпаком", - сказал Чаичинда. Он также отметил, что теракт в Бангкоке был подготовлен "высокоорганизованной группой" людей, в которую могли быть вовлечены в том числе "отставные высокопоставленные военные".

Ранее вице-премьер и министр обороны Правит Вонгсуван заявил, что около 50 человек задержаны по делу о взрыве в государственной больнице в Бангкоке. По его словам, среди задержанных есть и персонал медицинского учреждения. Обвинения пока никому не предъявлены. Следователи допрашивают задержанных, сообщил министр.

Взрыв прогремел утром 22 мая на территории больницы Пхрамонгкутклао. Ранения получили 25 человек. Взрывное устройство малой мощности было помещено в вазу для цветов. В приемном покое для военных пенсионеров эта ваза появилась за некоторое время до взрыва.

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