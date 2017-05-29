Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Таиланде по делу о взрыве в больнице задержали около 50 человек

Международная панорама
29 мая, 8:10 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Взрыв произошел 22 мая, пострадали 25 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 29 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Около 50 человек задержаны по делу о взрыве в государственной больнице в Бангкоке. Об этом журналистам заявил вице-премьер и министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван.

По его словам, среди задержанных есть и персонал медицинского учреждения. Обвинения пока никому не предъявлены. "Следователи допрашивают задержанных", - сообщил Вонгсуван. Он также оставил без комментариев вопрос о том, связано ли произошедшее с трехлетием военного переворота в королевстве.

Взрыв прогремел утром 22 мая на территории больницы Пхрамонгкутклао. Ранения получили 25 человек. Взрывное устройство малой мощности было помещено в вазу для цветов. В приемном покое для военных пенсионеров эта ваза появилась за некоторое время до взрыва.

Представители правоохранительных органов пока воздерживаются от обнародования версий причин произошедшего. Однако многие местные политики уже поспешили связать последние события с трехлетием военного переворота в Таиланде, который произошел 22 мая 2014 года. Тогда переворот стал ответом армии на многомесячные политические акции протеста в Бангкоке.

В пользу политической версии теракта говорит и выбранное место для его осуществления. Холл приемного покоя назван в честь семьи Вонгсуван, к которой принадлежит и сам министр обороны Правит Вонгсуван. "Не имеет значения, был ли это сигнал (для меня), я не волнуюсь", - прокомментировал этот факт генерал Вонгсуван.

Смотрите также

СМИ: выборы в Таиланде могут быть отложены из-за серии взрывов

Взрыв в больнице в Бангкоке связан с двумя аналогичными происшествиями

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Таиланд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Японии: запущенная КНДР ракета поднялась всего на 100 км
2
ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО
3
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
4
"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев частично признал вину в получении взяток
5
Новая часть "Пиратов Карибского моря" собрала более 1 млрд рублей в прокате в РФ и СНГ
6
В московских аэропортах задерживаются более 25 рейсов
7
Военная авиация РФ обеспечит посадку "Союза МС-03" в Казахстане 2 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама