В Таиланде по делу о взрыве в больнице задержали около 50 человек

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БАНГКОК, 29 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Около 50 человек задержаны по делу о взрыве в государственной больнице в Бангкоке. Об этом журналистам заявил вице-премьер и министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван.
По его словам, среди задержанных есть и персонал медицинского учреждения. Обвинения пока никому не предъявлены. "Следователи допрашивают задержанных", - сообщил Вонгсуван. Он также оставил без комментариев вопрос о том, связано ли произошедшее с трехлетием военного переворота в королевстве.
Взрыв прогремел утром 22 мая на территории больницы Пхрамонгкутклао. Ранения получили 25 человек. Взрывное устройство малой мощности было помещено в вазу для цветов. В приемном покое для военных пенсионеров эта ваза появилась за некоторое время до взрыва.
Представители правоохранительных органов пока воздерживаются от обнародования версий причин произошедшего. Однако многие местные политики уже поспешили связать последние события с трехлетием военного переворота в Таиланде, который произошел 22 мая 2014 года. Тогда переворот стал ответом армии на многомесячные политические акции протеста в Бангкоке.
В пользу политической версии теракта говорит и выбранное место для его осуществления. Холл приемного покоя назван в честь семьи Вонгсуван, к которой принадлежит и сам министр обороны Правит Вонгсуван. "Не имеет значения, был ли это сигнал (для меня), я не волнуюсь", - прокомментировал этот факт генерал Вонгсуван.