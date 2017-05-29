Одесские радикалы грозят сорвать концерт Ивана Дорна

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Украинские радикалы грозят сорвать концерт певца Ивана Дорна в Одессе из-за его выступлений в России. Об этом заявили в одесской ячейке запрещенной в РФ организации "Правый сектор".

"Концерт Лободы сорван. Следующий - Ваня Дорн", - говорится в сообщении одного из представителей радикалов в Facebook.

Выступление Дорна запланировано на 9 июня в ночном клубе "Ибица" в Аркадии, где в воскресенье вечером националисты сорвали концерт певицы Светланы Лободы, которая также много раз выступала в России.