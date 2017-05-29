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В Харькове продавцов SMART-телевизоров обвинили в посягательстве на суверенитет Украины

Международная панорама
29 мая, 17:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, мая. /ТАСС

Оперативники СБУ установили, что менеджмент одной из оптово-розничных сетей устанавливал на SMART-телевизоры дополнительное программное обеспечение для просмотра запрещенных российских каналов

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КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) выявила в Харькове оптово-розничную сеть бытовой электротехники, сотрудники которой распространяли программное обеспечение для просмотра запрещенных российских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники управления СБУ в Харьковской области установили, что менеджмент одной из разветвленных оптово-розничных сетей, которая реализует бытовую электротехнику, организовал установки дополнительного программного обеспечения на SMART-телевизоры. За дополнительную плату покупателям предлагали "перепрошить" телевизор, чтобы получить возможность свободно просматривать телевизионные пропагандистские каналы страны-агрессора, которые запрещены Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины из-за угрозы национальной безопасности. Стоимость такой услуги составляла 1,9 тысячи гривен (более $70)", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что программное обеспечение было разработано украинскими IT-специалистами. СБУ провела обыски в магазинах оптово-розничной сети и по месту жительства фигурантов. По факту открыто уголовное дело по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

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