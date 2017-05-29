В Харькове продавцов SMART-телевизоров обвинили в посягательстве на суверенитет Украины

Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часаПолитика 29 мая, 18:12
Валерий Гергиев стал самым богатым деятелем культуры России в 2016 годуКультура 29 мая, 18:10
Александрова вышла во второй круг Roland GarrosСпорт 29 мая, 18:07
Пункт базирования дивизиона пограничных катеров открылся в АрхангельскеНовости партнеров 29 мая, 17:58
Борцы "Самбо-70" проведут показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океанеСпорт 29 мая, 17:56
Первый коррекционный центр для детей с аутизмом открыли в АрхангельскеНовости партнеров 29 мая, 17:56
Пермский производитель запчастей для двигателей и опор для мостов увеличил мощностиБанк историй успеха 29 мая, 17:55
Эмир Кустурица снимет свой новый фильм в КитаеКультура 29 мая, 17:50
CAS оставил в силе временное отстранение от соревнований шестерых российских лыжниковСпорт 29 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) выявила в Харькове оптово-розничную сеть бытовой электротехники, сотрудники которой распространяли программное обеспечение для просмотра запрещенных российских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники управления СБУ в Харьковской области установили, что менеджмент одной из разветвленных оптово-розничных сетей, которая реализует бытовую электротехнику, организовал установки дополнительного программного обеспечения на SMART-телевизоры. За дополнительную плату покупателям предлагали "перепрошить" телевизор, чтобы получить возможность свободно просматривать телевизионные пропагандистские каналы страны-агрессора, которые запрещены Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины из-за угрозы национальной безопасности. Стоимость такой услуги составляла 1,9 тысячи гривен (более $70)", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что программное обеспечение было разработано украинскими IT-специалистами. СБУ провела обыски в магазинах оптово-розничной сети и по месту жительства фигурантов. По факту открыто уголовное дело по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.