"Это политические игры": в американской глубинке не верят новостям о России и Трампе

У каждого американского штата есть серьезное или шутливое прозвище, связанное с его географией, историей, иными примечательными особенностями. У Миссури, который находится на Среднем Западе, в центральной части страны, таких названий несколько, в их числе "Штат пещер", "Штат свинца", "Штат железной горы" и "Мать Запада". При этом, чаще всего Миссури именуют Show-me State (по смыслу — штат, где живут люди, которые ничего не принимают на веру).

Именно эти слова, как правило, значатся на выданных местными властями номерных знаках автомобилей (в США по традиции на знаках, помимо номера, часто указывают название и прозвище штата). Наиболее популярное объяснение этого заключается в том, что миссурийцы считаются трезвомыслящими и практичными людьми, которые не отличаются легковерностью и требуют предоставить доказательства любых утверждений.

Это прозвище более чем оправдано, как убедился корреспондент ТАСС во время недавней поездки в один из городов Миссури — Канзас-Сити. Его часто называют "Сердцем Америки" так как он находится практически в географическом центре страны.

Жители американской провинции, далекие от большой политики, весьма скептично относятся к утверждениям о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы, а также о связях Москвы с одержавшим победу в президентской гонке Дональдом Трампом, несмотря на то, что спекуляции на эту тему практически безостановочно тиражирует большинство ведущих СМИ США. Здесь живут в своем особом ритме, отличном от бешеного темпа мегаполисов, и ставят превыше всего простые и понятные ценности.

Некуда спешить

77-летний Эд Ноеллис приехал в Миссури почти 40 лет назад. Он родился в Филадельфии (штат Пенсильвания), около 20 лет служил в ВВС США, был пилотом бомбардировщика. Эд в течение 23 лет руководил небольшим аэропортом имени Чарльза Уилера (49-й мэр этого города — Прим. ТАСС) в центре Канзас-Сити, а теперь отвечает за проведение авиашоу в городе и выращивает на продажу ели на своей ферме.

"Два раза в год я сажаю по паре сотен деревьев. Они растут около 10 лет. Так что, это долгосрочная инвестиция, — со смехом отмечает пенсионер. — Но спешить некуда. Мои ели не нужно кормить каждое утро. Соседи держат коров и лошадей, вот их кормить приходится".

"Думаю, люди живут здесь не так, как на Восточном или Западном побережьях, — считает Ноеллис. — Они не находятся в постоянной панике, не спешат все время. Здесь нет непрекращающегося гудения машин, как в Нью-Йорк или Лос-Анджелесе".

Ноеллис смотрит новости по телевизору, чаще всего о событиях в США. "Политические скандалы меня не заботят. Ведь так много фальшивых новостей", — отмечает он. На вопрос о том, верит ли он утверждениям о связях между Трампом и Россией, Ноеллис коротко отвечает: "Нет". "Думаю, люди копают под Трампа, пытаются ему навредить", — поясняет он. По мнению Ноеллиса, ряд лиц из окружения Трампа были несправедливо наказаны за то, что вступали в обычные рабочие контакты с российскими чиновниками. "Как можно винить людей за то, что они делали свою работу?" — недоумевает он.

Публикации, в которых говорится о том, что Россия оказала влияние на президентские выборы в США, Ноеллиса не убеждают. "Я в этом глубоко сомневаюсь, — отмечает бывший пилот. — Полагаю, все это часть потока фальшивых новостей".

Ноеллис припоминает, что во время Второй мировой войны Москва и Вашингтон были союзниками. "У меня с русскими проблем никогда не было. У нас была холодная война, но это совсем другая история. У нас и с японцами была война, и это другая история. Мир меняется, бывает, друзья становятся врагами, а бывает, враги — друзьями", — констатирует он.

На вопрос о его приоритете в жизни Ноеллис без колебаний отвечает: "Семья — самое важное". "Во времена, когда я руководил аэропортом, бывало, что у кого-то возникали проблемы в семье, я тогда немедленно отправлял их домой, — припоминает он. — Я говорил: "Поезжайте и занимайтесь семьей — это самое важное, что есть у вас в жизни".

Уйти от стереотипов

32-летний Крис Филан вырос в Чикаго (штат Иллинойс), но несколько лет назад переехал в Миссури, он занимается организаций музыкальных концертов и других мероприятий. "Моя супруга тут выросла, она хочет, чтобы и наши дети росли здесь", — отметил он. По его мнению, в Канзас-Сити больше простора и не такой быстрый темп жизни, как в Чикаго.

У меня с русскими проблем никогда не было. У нас была холодная война, но это совсем другая история

Филан отмечает, что Миссури, как и ряд соседних штатов, иногда называют в США "пролетными" (Flyover states). Суть этого определения, не особенно лестного, состоит в том, что многие американцы видят эти штаты только из иллюминатора авиалайнера, когда путешествуют между наиболее населенными и оживленными городами на Восточном или Западном побережьях. Филана такое отношение огорчает. "Здесь, в глубинке, много чего происходит, так же, как в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, но надо тут побывать, чтобы в этом убедиться", — указывает он. Говоря непосредственно о Миссури, Филан подчеркивает: "Это не только кукурузные поля и рассветы".

Молодой человек живо интересуется как национальной политикой, так и международной, и охотно высказывается на эту тему. Он уверен, что жителям США и РФ было бы полезно больше знать друг о друге. "Думаю, если бы мы ушли от стереотипов и просто попытались узнать и уважать друг друга, выяснилось бы, что у нас есть что-то общее, что мы можем, вне зависимости от разногласий в политической сфере, поладить, посмеяться вместе, вместе выпить пива", — отметил молодой человек. Он считает, что любые спорные вопросы как между людьми, так и государствами, можно разрешить.

Филан внимательно следит за скандалами вокруг американской администрации, в том числе касающимися утверждений о вмешательстве Москвы в американские выборы. На вопрос о том, считает ли он, что Трамп мог одержать победу на выборах вследствие действий российских хакеров, он после некоторых размышлений отвечает: "Нет. Я в это не верю". "Я не думаю, что его выбрали из-за мощного российского влияния", — добавляет он.

По мнению молодого человека, вероятность того, что иностранное правительство смогло бы взять под контроль предвыборный штаб кандидата в президенты США низка. "Для этого нужно было бы преодолеть очень много уровней защиты, — полагает он. — И я с трудом верю, что предыдущая администрация (то есть администрация Барака Обамы — Прим. ТАСС) допустила бы это".

Вместе с тем, Филан выражает убежденность в том, что мировые державы в настоящее время, скорее всего, прикладывают все усилия, чтобы собрать информацию о властях других государств. "В наше время всем правительствам интересно, что делают другие правительства", — отмечает он.

Чья бы корова мычала...

Пэта О'Нила, по всей видимости, хорошо знают в Канзас-Сити, с ним многие здороваются. Он сменил множество профессий и занятий, был журналистом, работал в местных газетах, на радио и телевидении, присматривал за кладбищем, владел ирландским баром, занимался организацией различных мероприятий и даже участвовал в проведении избирательных кампаний.

О'Нил подчеркивает, что не является сторонником Трампа и не в восторге от его победы на выборах. "Не думаю, что он может представлять наш народ, наш характер. Мы живем в сердце страны, для нас, по большей части, важны простые семейные ценности… Мне не кажется, что он достойно представляет нас", — заключает О'Нил.

Не думаю, что Трамп может представлять наш народ, наш характер. Мы живем в сердце страны, для нас важны простые семейные ценности

На вопрос о том, что он думает об утверждениях американских политиков и СМИ относительно того, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов в США, О'Нил отвечает английской пословицей, которую дословно можно перевести как "горшок говорит, что чайник черный". В русском языке ближайшими аналогиями будут — "чья бы корова мычала" или "кто бы говорил". О'Нил поясняет, что у американской стороны, по его мнению, нет морального права, чтобы выступать в отношении РФ с такими обвинениями.

Что по-настоящему заботит жителей американской провинции, так это насущные бытовые вопросы, убежден он. "Когда приезжаешь в глубинку из большого города, видишь, что развитие экономики не имело тут значительного положительного эффекта, — считает он. — Здесь до сих пор многие работают за $10 в час. Они трудятся сразу на двух работах".

"Если посмотреть на Канзас-Сити, то здесь строят много новых домов, а старые — реставрируют. И нам кажется, что экономическая ситуация значительно улучшилась. Но те, кто живут вдали от центра, этого не чувствуют", — подчеркивает О'Нил. По его мнению, многие жители маленьких городков в глубинке крайне недовольны тем, как развивается страна.

Политики обманывают

Эйми Джексон жить в Миссури не особенно нравится. Девушка работает в магазине, но мечтает в будущем стать стюардессой: "Было бы здорово летать по всей стране, бывать в разных городах, в других государствах". "Здесь, конечно, нормально, но мне хочется посмотреть иные места, я не уверена, что хотела бы тут прожить все жизнь, — указывает Джексон. — Я была пару раз на Восточном побережье, мне понравилось. Я не имею в виду, что тут скучно или нечем заняться, но просто есть места, где интереснее".

Девушка следит за новостями, но телевизор почти не смотрит. "Если только какие-то шоу вечером. Для меня интернет — главный источник новостей", — поясняет Эйми, показывая на свой смартфон. На вопрос о том, всем ли СМИ она верит, Джексон отвечает: "Нет, конечно нет. Там много чего пишут, и нужно фильтровать информацию".

К публикациям, в которых говорится о связях между Трампом и Москвой, Джексон относится довольно скептично. "Нет, мне кажется, Россия, как и любая другая страна, просто не настолько могущественна, чтобы вот так взять под контроль любого американского политика и сделать его президентом. Все это просто не очень логично... Вообще, многие говорят, что у нас очень хорошие службы безопасности".

"Не знаю, что могли бы предложить Трампу власти другой страны. Он ведь и так миллиардер, у него большие связи", — продолжает рассуждать девушка. "Но, кстати, я и не думаю, что все политики такие уж честные", — заключает собеседница. Девушка дает понять, что, в целом, не является сторонницей нового американского лидера. "Обама мне по большому счету нравился. Было видно, что он умный и, по крайней мере, мыслит прогрессивно".

Россия, как и любая другая страна, не настолько могущественна, чтобы вот так взять под контроль любого американского политика и сделать его президентом

Джексон довольно долго думает над вопросом о том, что она считает для себя жизненным приоритетом. "Важнее всего быть счастливым, — отвечает девушка. — Но, конечно, не будешь счастлив, если ты болеешь или с семьей что-то не так или если совсем нет денег". "Так что все это важно", — добавляет она.

Следует ли при Трампе ждать улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой, Джексон утверждать не берется: "Вроде он много говорил про Россию, про то, что надо сотрудничать. Я смотрела дебаты и это слышала. Но ведь политики всегда много обещают, но часто обманывают".

Не хотите забрать Трампа себе?

Пожилая семейная пара Линда Окс и Джерри Конрад приехали в Канзас-Сити к родственникам из соседнего штата Оклахома. Многие их предки были фермерами, оба супруга говорят с характерным акцентом, слегка растягивая слова. Она — уже на пенсии, он — работает бухгалтером.

Окс говорит, что однажды ездила в Россию, но уже не может припомнить названия городов, где была: "Мне было интересно, потому что все было совсем иначе, чем в США".

"У нас много нефти, но мало денег на образование, по этому показателю мы в самом конце", — рассказывает об Оклахоме Окс. "Нефть, пожалуй, наш самый ценный ресурс, — соглашается ее муж. — Еще у нас выращивают много пшеницы и кукурузы. Миссури, Канзас, Небраска и Оклахома — это "хлебная корзина" Америки". "Кстати, раньше мы экспортировали пшеницу в Россию", — припоминает Джерри.

Окс с большой теплотой говорит об американской глубинке в целом: "Местные жители прочно стоят на ногах. В Нью-Йорке слишком много народа, все вечно заняты, а мы тут обычные люди". "Здесь, в глубинке, сосредоточена значительная часть наших полезных ископаемых, здесь наши фермы, здесь живут те, кого мы называем "соль земли". Это те славные люди, которые знают, как поступать правильно", — отмечает Конрад.

Супруги иногда смотрят новости и в целом уделяют внимание скандалам вокруг администрации Трампа. Окс подчеркивает, что прежде была сторонницей республиканца: "Мне он сначала очень нравился, у него были очень хорошие предложения, но все пошло как-то наперекосяк. Думаю, в конечном счете он все же сможет многое изменить в стране. Например, поменять иммиграционную систему, чтобы мигранты перестали массово пересекать наши границы, чтобы они приезжали сюда легально".

Мне кажется, у Трампа и Путина будут разногласия

Конрад согласен с женой. "Думаю, со временем он сможет эффективно решать вопросы. Но ему нужно научиться быть государственным деятелем, сейчас он слишком безрассудный. Когда он разберется в том, как работает Конгресс, может быть, он сможет заняться проблемами". При этом, собеседник шутливо добавляет: "А ведь русским нравится Трамп. Может быть, хотите забрать его себе?"

На вопрос о том, верят ли они утверждениям о том, что Москва повлияла на выборы в США, Конрад отвечает: "Нет, я не верю. Думаю, это все политические игры". Он недоволен тем, какое большое внимание уделяют этому вопросу американские СМИ. "Лучше бы они не совали нос во все это, а позволили людям делать свою работу", — сетует Конрад. "Думаю, Россия ничего плохого не делала", — дипломатично добавляет Окс.

Вместе с тем, оба они сомневаются, что при Трампе отношения Москвы и Вашингтона улучшатся. "Мне кажется, у Трампа и Путина будут разногласия", — полагает Конрад. "Я просто не знаю, чего ждать, правда, не знаю", — говорит Окс.

На просьбу сказать, что для них в жизни главное, супруги отвечают практически не задумываясь. "Здоровье. Быть здоровым и наслаждаться жизнью на пенсии, — говорит Конрад. — Мы столько лет упорно трудились, растили детей, платили налоги, отдавали долги. Сейчас самое время насладиться плодами нашего труда". "Здоровье — это хорошо, но и семья — это тоже важно", — добавляет Окс.

Иван Пильщиков