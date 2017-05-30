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ЕК: ратификация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной должна завершиться в июле

Международная панорама
30 мая, 15:34 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Соглашение вступит в силу после того, как документ будет подписан королем Нидерландом и опубликован в правительственном издании

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Трехлетний процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной должен завершиться в июле. Об этом сообщил во вторник председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в заявлении, распространенном в связи с решением сената Нидерландов ратифицировать документ.

"Мы стали еще на шаг ближе к ратификации. Я надеюсь, что процесс завершится быстро, к саммиту ЕС - Украина в июле", - сказал он.

Первая палата голландского парламента (сената) во вторник одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Теперь законопроект должен быть подписан королем и опубликован в правительственном издании, после чего вступит в силу.

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