ЕК: ратификация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной должна завершиться в июле

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Трехлетний процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной должен завершиться в июле. Об этом сообщил во вторник председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в заявлении, распространенном в связи с решением сената Нидерландов ратифицировать документ.

"Мы стали еще на шаг ближе к ратификации. Я надеюсь, что процесс завершится быстро, к саммиту ЕС - Украина в июле", - сказал он.

Первая палата голландского парламента (сената) во вторник одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Теперь законопроект должен быть подписан королем и опубликован в правительственном издании, после чего вступит в силу.