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Британская полиция освободила трех человек, проходивших по делу о теракте в Манчестере

Международная панорама
31 мая, 1:14 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

В данный момент под стражей продолжают оставаться 11 человек, в отношении которых ведется следствие

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ЛОНДОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская полиция без предъявления обвинений освободила из-под стражи трех человек, ранее подозреваемых в причастности к совершению теракта в Манчестере. Об этом во вторник информировал следователь антитеррористического подразделения полиции северо-западной Англии Расс Джексон.

"Мы освободили без предъявления обвинений мужчин в возрасте 20 и 24 лет из Фаллоуфилда и 37-летнего мужчину из района Блэкли (пригороды Манчестера - прим. ТАСС)", - сказал Джексон. В данный момент под стражей продолжают оставаться 11 человек, в отношении которых ведется следствие.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.

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Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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