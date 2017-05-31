Британская полиция освободила трех человек, проходивших по делу о теракте в Манчестере

ЛОНДОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская полиция без предъявления обвинений освободила из-под стражи трех человек, ранее подозреваемых в причастности к совершению теракта в Манчестере. Об этом во вторник информировал следователь антитеррористического подразделения полиции северо-западной Англии Расс Джексон.

"Мы освободили без предъявления обвинений мужчин в возрасте 20 и 24 лет из Фаллоуфилда и 37-летнего мужчину из района Блэкли (пригороды Манчестера - прим. ТАСС)", - сказал Джексон. В данный момент под стражей продолжают оставаться 11 человек, в отношении которых ведется следствие.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.