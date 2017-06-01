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Трамп возмутился, что Клинтон "винит в поражении на выборах всех, кроме себя"

Международная панорама
1 июня, 4:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Президент США назвал соперницу по предвыборной гонке "жуликоватой", отметив, что экс-первая леди "отказывается признать, что она просто была ужасным кандидатом"

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ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи с последними по времени заявлениями экс-кандидата на высший государственный пост США Хиллари Клинтон о том, что она проиграла на выборах не по своей вине. Своим мнением на этот счет американский лидер поделился в микроблоге в Twitter.

"Жуликоватая Хиллари теперь винит всех, кроме себя, и отказывается признать, что она просто была ужасным кандидатом. Винит Facebook и даже демократов, и Национальный комитет Демократической партии", - написал он.

В среду Клинтон заявила, что признает ответственность за все свои решения во время предвыборной кампании президента в прошлом году, но все равно считает, что в ходе той гонки она проиграла не по своей вине. Она вновь обвинила Россию во вмешательстве в предвыборные процессы в CША и выразила мнение, что эти усилия "направлялись" американцами. Приписывая России распространение невыгодных для американских демократов данных, Клинтон сказала, что, на ее взгляд, "россияне не могли знать, как лучше превратить эту информацию в оружие, если их не направляли" американцы.

Клинтон также заявила, что считает происшедшее с ней беспрецедентным случаем. "Я также полагаю, что пала жертвой очень широких ожиданий моей победы", - добавила она.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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