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Клинтон: действия России перед выборами в США "направлялись" американцами

Международная панорама
1 июня, 2:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Бывшая первая леди США также заявила, что "направляющую" роль в этой ситуации играл нынешний президент Дональд Трамп

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Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© AP Photo/Mary Altaffer

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Хиллари Клинтон заявила, что признает ответственность за все свои решения во время предвыборной кампании президента в прошлом году, но все равно считает, что в ходе той гонки она проиграла не по своей вине. Она вновь обвинила Россию во вмешательстве в предвыборные процессы в CША и выразила мнение, что эти усилия "направлялись" американцами, сообщает сетевое издание The Washington Examiner.

"Слушайте, я беру на себя ответственность за все принятые мною решения, но проиграла я не из-за этого", - сказала Клинтон в среду, выступая на конференции по цифровым технологиям Code 2017 в Калифорнии. Бывшая первая леди США и дважды баллотировавшаяся на пост президента страны от Демократической партии вновь выразила уверенность в том, что в ее поражении виноват "колоссальный российский заговор". Кроме того, по ее словам, на это повлиял и ряд заявлений, сделанных накануне выборов Джеймсом Коми, занимавшим на тот момент должность директора ФБР США.

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Приписывая России распространение невыгодных для американских демократов данных, Клинтон сказала, что, на ее взгляд, "россияне не могли знать, как лучше превратить эту информацию в оружие, если их не направляли" американцы. На просьбу уточнить последнее утверждение она ответила: "Надеюсь, мы получим достаточно информации для ответа на данный вопрос", и добавила: "Да, я склоняюсь в сторону Трампа. Думаю, довольно трудно этого не делать".

Таким образом, она считает, что именно ее бывший соперник по предвыборной гонке, а ныне президент-республиканец Дональд Трамп стоял за теми, кто якобы играл "направляющую" роль.

На форуме Клинтон заявила, что считает происшедшее с ней "беспрецедентным". "Я также полагаю, что пала жертвой очень широких ожиданий моей победы", - добавила она.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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