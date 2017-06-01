Клинтон: действия России перед выборами в США "направлялись" американцами

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Хиллари Клинтон заявила, что признает ответственность за все свои решения во время предвыборной кампании президента в прошлом году, но все равно считает, что в ходе той гонки она проиграла не по своей вине. Она вновь обвинила Россию во вмешательстве в предвыборные процессы в CША и выразила мнение, что эти усилия "направлялись" американцами, сообщает сетевое издание The Washington Examiner.

"Слушайте, я беру на себя ответственность за все принятые мною решения, но проиграла я не из-за этого", - сказала Клинтон в среду, выступая на конференции по цифровым технологиям Code 2017 в Калифорнии. Бывшая первая леди США и дважды баллотировавшаяся на пост президента страны от Демократической партии вновь выразила уверенность в том, что в ее поражении виноват "колоссальный российский заговор". Кроме того, по ее словам, на это повлиял и ряд заявлений, сделанных накануне выборов Джеймсом Коми, занимавшим на тот момент должность директора ФБР США.

Приписывая России распространение невыгодных для американских демократов данных, Клинтон сказала, что, на ее взгляд, "россияне не могли знать, как лучше превратить эту информацию в оружие, если их не направляли" американцы. На просьбу уточнить последнее утверждение она ответила: "Надеюсь, мы получим достаточно информации для ответа на данный вопрос", и добавила: "Да, я склоняюсь в сторону Трампа. Думаю, довольно трудно этого не делать".

Таким образом, она считает, что именно ее бывший соперник по предвыборной гонке, а ныне президент-республиканец Дональд Трамп стоял за теми, кто якобы играл "направляющую" роль.

На форуме Клинтон заявила, что считает происшедшее с ней "беспрецедентным". "Я также полагаю, что пала жертвой очень широких ожиданий моей победы", - добавила она.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.