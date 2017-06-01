Представитель генсека ООН назвал разумным решение Трампа по посольству США в Израиле

ООН, 1 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Решение президента США Дональда Трампа не переносить в данный момент посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим является разумным. Об этом заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Это разумное решение, - сказал он, комментируя по просьбе журналистов распоряжение Трампа в очередной раз отсрочить перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. - Статус Иерусалима - ключевой вопрос в арабо-израильском конфликте и может быть решен только в рамках политического урегулирования, достигнутого путем переговоров. Генеральный секретарь ООН рассчитывает, что это решение может способствовать возобновлению мирного процесса".

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь. Трамп во время своей предвыборной кампании активно выступал за перенос диппредставительства в Иерусалим, однако в меморандуме, направленном госсекретарю Рексу Тиллерсону, глава государства обосновал отсрочку переноса посольства необходимостью защиты интересов национальной безопасности США.

Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.