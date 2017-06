Илон Маск покидает советы при Белом доме из-за выхода США из Парижского соглашения

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что уходит из составов советов при Белом доме после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Об этом бизнесмен, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, сообщил на своей странице в Twitter.

"Покидаю советы при президенте. Изменение климата реально. Выход из Парижского соглашения - это не хорошо ни для Америки, ни для мира", - написал он.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.

1 июня 2017 г.