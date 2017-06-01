Илон Маск покидает советы при Белом доме из-за выхода США из Парижского соглашения

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что уходит из составов советов при Белом доме после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Об этом бизнесмен, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, сообщил на своей странице в Twitter.

"Покидаю советы при президенте. Изменение климата реально. Выход из Парижского соглашения - это не хорошо ни для Америки, ни для мира", - написал он.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1 июня 2017 г.

Предприниматель является участником нескольких консультационных органов при Белом доме, которые занимаются, в частности, созданием рабочих мест в высокотехнологичной сфере, стратегическим планированием и развитием инфраструктуры.

Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату. "Мы выходим, но мы начнем переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы заключить сделку, которая будет честной", - сказал американский лидер, выступая в Розовом саду Белого дома.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.