СМИ: в Чили марш студентов обернулся столкновениями с полицией

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Многотысячная акция протеста студентов в чилийской столице Сантьяго завершилась в четверг столкновениями с полицией. Как сообщила газета La Tercera, 25 человек были задержаны.
Беспорядки начались после того, как группа протестующих в масках попыталась продолжить шествие за пределами согласованного маршрута. Для разгона участников акции полиция применила слезоточивый газ и водометы. В ответ манифестанты стали бросать в стражей порядка различные предметы.
Кроме того, участники беспорядков пытались перекрыть дороги баррикадами и горящим мусором. Группа манифестантов также сломала несколько автобусных остановок. Информации о пострадавших на данный момент нет.
По словам Конфедерации студентов Чили, созвавшей манифестацию, в акции протеста в Сантьяго приняли участие порядка 80 тыс. человек. Аналогичная манифестация была также организована в городе Вальпараисо. Она прошла без серьезных инцидентов.
Протестующие требовали обеспечить доступ к бесплатному высшему образованию для всех чилийцев, списать долг по кредитам на обучение, которые государство выдавало малообеспеченным студентам, а также провести масштабную реформу образовательной системы. Акция протеста совпала с ежегодным выступлением президента Мишель Бачелет в парламенте.
В декабре 2015 года парламент Чили выполнил одно из требований студентов и после долгого обсуждения принял закон о бесплатном высшем образовании. Однако, как утверждают студенческие организации, доступ к бесплатному образованию не получили многие учащиеся. В ходе выступления в парламенте Бачелет пообещала, что в 2018 году возможность учиться в университете бесплатно получат 60% малообеспеченных студентов.