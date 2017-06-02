Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Чили марш студентов обернулся столкновениями с полицией

Международная панорама
2 июня, 5:38 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

В результате беспорядков были задержаны 25 человек, сообщила газета La Tercera

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Многотысячная акция протеста студентов в чилийской столице Сантьяго завершилась в четверг столкновениями с полицией. Как сообщила газета La Tercera, 25 человек были задержаны.

Беспорядки начались после того, как группа протестующих в масках попыталась продолжить шествие за пределами согласованного маршрута. Для разгона участников акции полиция применила слезоточивый газ и водометы. В ответ манифестанты стали бросать в стражей порядка различные предметы.

Смотрите также

СМИ: в Чили манифестация школьников и студентов обернулась столкновениями с полицией

В Чили вспыхнули беспорядки в ходе протеста госслужащих у президентского дворца

Более 50 человек задержаны в результате столкновения студентов и полиции в Чили

Кроме того, участники беспорядков пытались перекрыть дороги баррикадами и горящим мусором. Группа манифестантов также сломала несколько автобусных остановок. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По словам Конфедерации студентов Чили, созвавшей манифестацию, в акции протеста в Сантьяго приняли участие порядка 80 тыс. человек. Аналогичная манифестация была также организована в городе Вальпараисо. Она прошла без серьезных инцидентов.

Протестующие требовали обеспечить доступ к бесплатному высшему образованию для всех чилийцев, списать долг по кредитам на обучение, которые государство выдавало малообеспеченным студентам, а также провести масштабную реформу образовательной системы. Акция протеста совпала с ежегодным выступлением президента Мишель Бачелет в парламенте.

В декабре 2015 года парламент Чили выполнил одно из требований студентов и после долгого обсуждения принял закон о бесплатном высшем образовании. Однако, как утверждают студенческие организации, доступ к бесплатному образованию не получили многие учащиеся. В ходе выступления в парламенте Бачелет пообещала, что в 2018 году возможность учиться в университете бесплатно получат 60% малообеспеченных студентов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чили
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
2
СМИ: Трамп сразу после прихода к власти пытался отменить санкции против РФ
3
Белый дом назвал Парижское соглашение по климату "плохой сделкой для американцев"
4
В ВМС США передан авианосец нового класса
5
CNN: США выделили бомбардировщики B-52 для учений НАТО у границ РФ
6
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
7
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах России
Темы дня
Загрузка...
Реклама