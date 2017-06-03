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Полиция ФРГ получила конкретные сведения об угрозе теракта на рок-фестивале Rock am Ring

Международная панорама
3 июня, 0:25 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Глава МВД Рейнланд-Пфальца Рогер Левенц сообщил, что о случившемся проинформирован министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер

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БЕРЛИН, 3 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правоохранительные органы ФРГ получили информацию, на основании которой было принято решение прервать известный рок-фестиваль Rock am Ring, проходящий рядом с населенным пунктом Нюрбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Об этом говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении полицейского управления, расположенного в городе Кобленц.

"Причиной (приостановки мероприятия) стали конкретные сведения, на основании которых был сделан вывод о том, что нельзя исключать террористическую угрозу. В настоящее время расследование идет полным ходом", - отметили в правоохранительных органах. Детали пока не приводятся.

"Поскольку безопасность является приоритетом и в любом случае необходимо было исключить угрозу для посетителей, было решено приостановить фестиваль", - подчеркивается в заявлении. "Мы очень серьезно относимся ко всем сведениями и очень интенсивно проверяем все подозрительные моменты", - заверили в полиции, указав, что концепция обеспечения безопасности на празднике была обновлена после теракта в Манчестере.

Глава МВД Рейнланд-Пфальца Рогер Левенц сообщил, что о случившемся проинформирован министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер. "Завтра мы решим, как быть дальше, - отметил он. - Мы должны были принять это решение (о приостановке мероприятия). Все полицейские эксперты были едины во мнении".

Ранее организатор музыкального праздника Марек Либерберг сообщил, что один из самых известных в мире рок- фестивалей приостановлен из-за террористической угрозы. Полиция ФРГ после оценки ситуации отдала распоряжение о том, чтобы зрители покинули место проведения фестиваля. Сейчас на его территории проводятся следственные мероприятия - ее прочесывают полицейские с собаками, в небе кружит вертолет.

Более 87 тысяч человек приобрели билеты на трехдневный праздник. На четырех сценах должны были выступить в общей сложности 85 музыкальных коллективов, в том числе такие известные группы, как die Toten Hosen, Rammstein, System Of A Down.

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