Трамп заявил о необходимости восстановления действия своего указа по миграции

ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп после нападений в Лондоне заявил о необходимости восстановления действия своего указа в сфере иммиграции, ограничивающего, в частности, въезд в страну граждан из ряда мусульманских государств. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Нам нужно быть умными, бдительными и жесткими. Нам необходимо, чтобы суды вернули нам наши права. Нам необходим (закон о) запрете на въезд в качестве дополнительного уровня безопасности!" - написал Трамп после того, как британские СМИ сообщили о нападениях в Лондоне.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 June 2017

Госдепартамент США также заявил, что внимательно следит за ситуацией в столице Великобритании.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).