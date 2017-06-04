Трамп заявил о необходимости восстановления действия своего указа по миграции

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ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп после нападений в Лондоне заявил о необходимости восстановления действия своего указа в сфере иммиграции, ограничивающего, в частности, въезд в страну граждан из ряда мусульманских государств. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.
"Нам нужно быть умными, бдительными и жесткими. Нам необходимо, чтобы суды вернули нам наши права. Нам необходим (закон о) запрете на въезд в качестве дополнительного уровня безопасности!" - написал Трамп после того, как британские СМИ сообщили о нападениях в Лондоне.
We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 June 2017
Госдепартамент США также заявил, что внимательно следит за ситуацией в столице Великобритании.
Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).