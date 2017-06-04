Партия независимости Соединенного Королевства не будет прекращать агитацию из-за терактов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Партия независимости Соединенного Королевства не будет из-за совершенных минувшей ночью в Лондоне терактов приостанавливать избирательную кампанию перед назначенными на 8 июня досрочными парламентскими выборами. Об этом лидер партии Пол Наттолл написал в Twitter.

"Я отказываюсь прерывать избирательную кампанию, ибо подрыв демократии и есть то, чего добиваются экстремисты", - отметил он. Наттолл подчеркнул, что лишь следование демократическим принципам поможет "бороться с этим злом".

I am refusing to suspend the UKIP campaign because disrupting our democracy is what the extremists want pic.twitter.com/raISbO9LC5 — Paul Nuttall (@paulnuttallukip) 4 июня 2017 г.

Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате этих терактов семь человек погибли, 48 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.

Ранее о приостановке предвыборных мероприятий заявила правящая Консервативная партия Великобритании, лейбористы, а также Шотландская национальная партия.