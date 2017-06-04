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Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Лондоне

Международная панорама
4 июня, 14:04 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Мэр французской столицы Анн Идальго выразила свои соболезнования, отметив, что "парижане находятся в эту минуту рядом с лондонцами"

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ПАРИЖ, 4 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Освещение Эйфелевой башни будет погашено в знак скорби о жертвах терактов в Лондоне. Об этом сообщила на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

"В память о жертвах теракта в Лондоне Эйфелева башня погасит огни в этот вечер в 00:45 по парижскому времени (01:45 мск - прим. ТАСС)", - написала Идальго. "Парижане находятся в эту минуту рядом с лондонцами. Наши мысли с жертвами и их близкими", - добавила мэр французской столицы.

Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.

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По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек доставлены в больницы, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшие были ликвидированы полицией через восемь минут после поступления сигнала в полицию.

В прошлом месяце огни Эйфелевой башни были погашены в память о жертвах теракта в Манчестере, который произошел в ночь на 23 мая. В марте 2016 года главный символ Франции окрасили в цвета бельгийского флага в знак солидарности с народом Бельгии, пострадавшем от серии терактов.

В июле того же года Эйфелева башня была окрашена в цвета флага Франции в знак траура по погибшим в Ницце.

В январе этого года огни Эйфелевой башни отключали в память о жертвах нападения на мечеть в канадском Квебеке, а в апреле 2017 года - в знак скорби о жертвах теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля.

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Теракты во Франции Теракт на Лондон-бридж Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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