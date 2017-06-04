Теракт в Великобритании: что известно об инциденте на мосту Лондон-бридж

3 июня около 22:08 (00:08 мск 4 июня) в полицию Лондона начали поступать сообщения о том, что микроавтобус совершил наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, который соединяет деловой район Сити с районом Саутуорк на правом берегу Темзы.

После этого машина продолжила движение и остановилась в районе популярного у лондонцев и туристов места - рынка Боро-маркет. Преступники выскочили из машины и начали нападать на людей с большими охотничьими ножами.