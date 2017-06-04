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Теракт в Великобритании: что известно об инциденте на мосту Лондон-бридж

Международная панорама
4 июня, 9:27 UTC+3

Жертвами наезда автомобиля на людей в центре британской столицы стали шесть человек, 48 пострадали. О том, что известно об инциденте к настоящему моменту, - в материале ТАСС

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© Dominic Lipinski/PA via AP

1
Что произошло

3 июня около 22:08 (00:08 мск 4 июня) в полицию Лондона начали поступать сообщения о том, что микроавтобус совершил наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, который соединяет деловой район Сити с районом Саутуорк на правом берегу Темзы. 

После этого машина продолжила движение и остановилась в районе популярного у лондонцев и туристов места - рынка Боро-маркет. Преступники выскочили из машины и начали нападать на людей с большими охотничьими ножами.

 
2
Свидетельства очевидцев

Как сообщили очевидцы, преступники пошли по улице Боро-Хилл-стрит, нанося людям удары большими охотничьими ножами. В частности, они ворвались в мексиканский ресторан "Эль Пастор", где ранили женщину. Посетители ресторана начали кидать в них стулья, после чего преступники покинули помещение.

3
Подозреваемые убиты

По информации правоохранительных органов, в атаке участвовало три человека. Они были застрелены на Боро-маркет спустя 8 минут после первого звонка в полицию. Подозреваемые имели на себе подобие поясов смертника, которые, как потом выяснилось, были муляжами. Полиция объявила произошедшее терактом. 

4
Жертвы и раненые

По последним данным, в результате теракта шесть человек погибли, 48 человек ранены. Пострадавшие находятся в пяти медицинских учреждениях британской столицы, сообщили в лондонской службе скорой помощи.

5
Реакция властей

В связи с терактом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй соберет чрезвычайный комитет правительства.

Последний раз этот комитет собирался в связи с терактом на крытом стадионе "Манчестер-Арена", совершенном 22 мая террористом-смертником и унесшим жизни 22 человек.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал произошедшие события "жестокими и шокирующими". "Мои мысли - с пострадавшими и их семьями", - написал он, выразив также благодарность всем службам экстренной помощи.

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Теракт на мосту Лондон-бридж
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