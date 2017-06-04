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СМИ: лондонская полиция застрелила как минимум двух из пяти террористов

Международная панорама
4 июня, 4:29 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Сообщается, что террористы были одеты в импровизированные жилеты, защищавшие их от ножевых ранений

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© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Сотрудники вооруженной лондонской полиции застрелили как минимум двух из пяти террористов, которые совершили нападение на людей в субботу на мосту Лондон-бридж в центре британской столицы. Об этом сообщает газета The Sun.

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Со ссылкой на свидетелей издание сообщает, что полиция подстрелила и, судя по всему, убила двух нападавших. Газета добавляет, что террористы были одеты в импровизированные жилеты, защищавшие их от ножевых ранений. Сделанные из жестяных банок, они были привязаны со стороны груди и спины.

Британское телевидение показало одного человека, предположительно убитого террориста, в этом "обмундировании".

Про судьбу остальных трех нападавших газеты ничего не сообщает.

В субботу в районе моста Лондон-бридж автомобиль, который, по свидетельству очевидцев, двигался с большой скоростью, наехал на пешеходов. Затем в расположенном поблизости рынке Боро-маркет произошло нападение с использованием холодного оружия. СМИ сообщают о том, что могли погибнуть до 7 человек, а также о десятках раненых.

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