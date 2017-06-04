СМИ: лондонская полиция застрелила как минимум двух из пяти террористов

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ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Сотрудники вооруженной лондонской полиции застрелили как минимум двух из пяти террористов, которые совершили нападение на людей в субботу на мосту Лондон-бридж в центре британской столицы. Об этом сообщает газета The Sun.
Со ссылкой на свидетелей издание сообщает, что полиция подстрелила и, судя по всему, убила двух нападавших. Газета добавляет, что террористы были одеты в импровизированные жилеты, защищавшие их от ножевых ранений. Сделанные из жестяных банок, они были привязаны со стороны груди и спины.
Британское телевидение показало одного человека, предположительно убитого террориста, в этом "обмундировании".
Про судьбу остальных трех нападавших газеты ничего не сообщает.
В субботу в районе моста Лондон-бридж автомобиль, который, по свидетельству очевидцев, двигался с большой скоростью, наехал на пешеходов. Затем в расположенном поблизости рынке Боро-маркет произошло нападение с использованием холодного оружия. СМИ сообщают о том, что могли погибнуть до 7 человек, а также о десятках раненых.