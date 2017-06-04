Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет в центре британской столицы объявлены терактами. Об этом Скотленд-Ярд информировал в Twitter.

"Инциденты на Лондон-бридж и на рынке Боро-маркет объявлены террористическими инцидентами", - говорится в сообщении столичной полиции.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 June 2017