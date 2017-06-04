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Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами

Международная панорама
4 июня, 2:56 дата обновления: 4 июня, 3:08 UTC+3

Об этом сообщила полиция Лондона

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ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет в центре британской столицы объявлены терактами. Об этом Скотленд-Ярд информировал в Twitter.

"Инциденты на Лондон-бридж и на рынке Боро-маркет объявлены террористическими инцидентами", - говорится в сообщении столичной полиции.

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Теракт на мосту Лондон-бридж
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