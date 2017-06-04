Елизавета II почтила в Виндзоре память погибших в лондонском теракте

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Королева Великобритании Елизавета II почтила в своей загородной резиденции в Виндзоре память погибших в теракте в британской столице в воскресенье ночью. Об этом ТАСС сообщил представитель Букингемского дворца.

"Нынешним утром Ее Величество посетила церковь в Виндзоре и присоединилась к молитвам в память о жертвах и в поддержку пострадавших теракта в Лондоне", - информировал сотрудник пресс-службы дворца.

В ночь с 3 на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.

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