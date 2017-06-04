Ле Пен высказалась за проведение международной конференции по борьбе с терроризмом

ПАРИЖ, 4 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что руководство Франции должно организовать международную встречу по вопросам борьбы с терроризмом. Об этом она заявила в интервью телеканалу France 3, комментируя последние теракты в Великобритании.

"Я считаю, что президент республики Эмманюэль Макрон должен стать инициатором проведения встречи в формате Ялтинской конференции по вопросам борьбы с терроризмом", - сказала Ле Пен.

Одновременно с этим она заявила, что мер, принимаемых французскими властями на национальном уровне, недостаточно. "В стране действует режим чрезвычайного положения, но это не мешает иностранным исламистам вести пропаганду ненависти на нашей территории", - заявила лидер "Национального фронта".

Ранее Елисейский дворец сообщил, что граждане Франции пострадали в результате терактов в британской столице. "Франция делает все возможное, чтобы помочь жертвам", - заявил президент Эмманюэль Макрон. Он выразил солидарность с британским народом и заверил, что Франция вместе с Великобританией и другими странами "продолжит принимать все усилия для борьбы против терроризма". "Нападение, совершенное в Лондоне в эту ночь, является новой отвратительной и трусливой атакой на наши свободные общества", - сказал французский лидер.