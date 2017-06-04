Пентагон: КНДР рано или поздно запустит межконтинентальную баллистическую ракету

ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Власти КНДР смогут рано или поздно запустить межконтинентальную баллистическую ракету, ее использование вместе с ядерной боеголовкой вызывает обеспокоенность у Вашингтона. Об этом заявил журналистам председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд по итогам международной конференции "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.

"Северная Корея уже давно ступила на этот путь, и сейчас находится в той точке, когда рано или поздно у нее появится возможность произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты", - приводит слова военачальника пресс-служба Пентагона. "Мы обеспокоены тем, что они могут использовать ее вместе с ядерным оружием", - сказал Данфорд.

Как отметил генерал, международное сообщество понимает безотлагательность решения вопроса ракетной и ядерной программ Пхеньяна. Данфорд также не исключил в будущем новых шагов по противодействию КНДР. "Ситуация развивается динамически", - подчеркнул он, добавив, что позиция США состоит в оперативном реагировании на изменения.

2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.