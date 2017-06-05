Три австралийца пострадали в результате теракта в Лондоне

Путин признал, что ситуация с бедностью в РФ стала хуже, но уверен, что она выправитсяПолитика 5 июня, 3:17
Путин: авторам "сенсаций" о контактах Трампа с РФ "видимо, скучно жить"Политика 5 июня, 3:15
Футболист "Челси" Азар сломал лодыжку и выбыл на срок до двух месяцевСпорт 5 июня, 3:09
Путин в шутку предрек американской журналистке арест в США за контакты с нимПолитика 5 июня, 3:03
Благотворительный концерт Арианы Гранде в Манчестере собрал 50 тысяч зрителейКультура 5 июня, 2:59
Телеведущая NBC: президент РФ не такой, каким его изображают западные СМИМеждународная панорама 5 июня, 2:24
СМИ: давка в Турине во время финала ЛЧ возникла в результате розыгрыша подростковСпорт 5 июня, 1:33
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в ЛондонеМеждународная панорама 5 июня, 1:05
"Пираты Карибского моря" удерживают лидерство в прокате в РФ и СНГКультура 5 июня, 0:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Три австралийца пострадали в результате теракта в столице Великобритании. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.
"Одна из пострадавших находится в больнице и поправляется, я говорила с ее родными, - рассказала глава МИД в интервью телеканалу 9news. - Второй - молодой человек - возвращается домой. Мы прилагаем все силы для того, чтобы прояснить ситуацию с третьим пострадавшим".
"Бессмысленная дикость в Лондоне была нацелена на то, чтобы шокировать людей и посеять рознь между общинами, - подчеркнула Бишоп. - Мы должны быть тверды в нашем стремлении победить терроризм и идеологию, которая вдохновляет столь многих. Голос умеренного ислама должен звучать громче голосов, призывающих к радикализации, дикости и жесткости".
Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, а затем, доехав до рынка Боро-маркет, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Согласно последним данным, в результате атак семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них оценивается как критическое.