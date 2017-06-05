Три австралийца пострадали в результате теракта в Лондоне

СИДНЕЙ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Три австралийца пострадали в результате теракта в столице Великобритании. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

"Одна из пострадавших находится в больнице и поправляется, я говорила с ее родными, - рассказала глава МИД в интервью телеканалу 9news. - Второй - молодой человек - возвращается домой. Мы прилагаем все силы для того, чтобы прояснить ситуацию с третьим пострадавшим".

"Бессмысленная дикость в Лондоне была нацелена на то, чтобы шокировать людей и посеять рознь между общинами, - подчеркнула Бишоп. - Мы должны быть тверды в нашем стремлении победить терроризм и идеологию, которая вдохновляет столь многих. Голос умеренного ислама должен звучать громче голосов, призывающих к радикализации, дикости и жесткости".

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, а затем, доехав до рынка Боро-маркет, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Согласно последним данным, в результате атак семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них оценивается как критическое.