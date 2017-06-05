Президент США вновь подверг критике мэра Лондона и крупнейшие СМИ

ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Глава администрации США Дональд Трамп вновь подверг критике мэра Лондона Садика Хана за его высказывания после террористической вылазки в британской столице. Кроме того, американский лидер обвинил крупнейшие средства массовой информации в подыгрывании Хану.

"Жалкое оправдание со стороны мэра Лондона Садика Хана, которому пришлось быстро выкручиваться после своего заявления "нет причин волноваться". Средства массовой информации мейнстрима напряженно работают над тем, чтобы "продать" его (то есть новые высказывания Хана - прим. корр. ТАСС)!" - написал Трамп в Twitter. Президент США, по всей видимости, имел в виду жесткую критику финансирования полиции Лондона со стороны Хана.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 June 2017

"Не менее семи человек погибли и 48 ранены в теракте, а мэр Лондона говорит, что "нет причин для беспокойства", - написал Трамп ранее в своем Twitter. "Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться организацией безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже", - добавил он в другом сообщении.

Причиной реакции американского президента стало заявление мэра британской столицы, распространенное вскоре после терактов. "Мое предупреждение лондонцам и гостям нашего великого города - будьте спокойны и бдительны. Вы можете увидеть сегодня возросшее число полицейских, в том числе вооруженных сотрудников и сотрудников в штатском. Нет причин волноваться из-за этого", - сказа Хан.

В свою очередь пресс-служба мэра Лондона отметила, что высказывание Садик Хана было вырвано из контекста, а также что он не будет отвечать на критику Трампа, потому что у него есть более важные дела.

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы, состояние 21 из них критическое. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.