Сторонники Макрона лидируют в досрочном голосовании в Нацсобрание за пределами Франции

ПАРИЖ, 6 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Кандидаты от президентского движения "Республика на марше" победили в ходе досрочного голосования в первом туре выборов в Национальное собрание в 10 из 11 избирательных округов за пределами Франции. Об этом свидетельствует данные, которые обнародовал МИД республики.

Первый тур голосования за рубежом прошел 3-4 июня в 11 округах. Граждане Франции, проживающие за границей, могли проголосовать на 717 избирательных участках. По информации МИД страны, явка составила 19,1%. Второй тур выборов за рубежом запланирован на 18 июня.

Во Франции выборы в Национальное собрание пройдут 11 и 18 июня. Парламент избирается по мажоритарной системе - кандидаты от всех партий и блоков ведут борьбу в 577 одномандатных округах. От исхода голосования будет зависеть, сможет ли избранный президент Эмманюэль Макрон в ближайшие пять лет рассчитывать на собственное парламентское большинство, которое бы сформировало правительство, способное проводить в жизнь его политическую программу.

Согласно многочисленным опросам общественного мнения, "Республика на марше" может получить в ходе первого тура выборов в Национальное собрание абсолютное большинство голосов, опередив остальные политические партии. Так, например, по данным опроса Opinionway, проведенного 30 мая - 1 июня, "Республика на марше", выступающая совместно с партией "Демократическое движение", наберет 29% голосов в первом туре.

Правоцентристы из коалиции партий "Республиканцы" и "Союз демократов и независимых" могут получить 20% голосов, а кандидаты от "Национального фронта" - 18% голосов. За этой группой лидеров следуют кандидаты от движения Жан-Люка Меланшона "Неподчинившаяся Франция", Французская социалистическая партия, Левая радикальная партия и другие.