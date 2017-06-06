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СМИ: Канада продлит миссию по борьбе с ИГ в Ираке

Международная панорама
6 июня, 1:17 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

По данным телеканала CTV, Оттава должна принять соответствующее решение до конца текущего месяца

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ОТТАВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады собирается продлить миссию военных инструкторов в Ираке, которая рассчитана до 30 июня 2017 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

Ссылаясь на командующего канадским контингентом на Ближнем Востоке, генерала Дэна Макайзака, телеканал проинформировал, что такое решение Оттава должна принять до конца текущего месяца. Других подробностей не приводится.

В октябре 2014 года правительство занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Стивена Харпера приняло решение направить на базу ВВС в Кувейте небольшую авиагруппу и обслуживающий ее техперсонал для борьбы с ИГ. Также в Северный Ирак прибыли 69 военных инструкторов.

8 февраля 2016 года, по решению премьер-министра Джастина Трюдо, ВВС страны прекратили бомбардировки позиций боевиков "Исламского государства" в Сирии и Ираке, но два самолета- разведчика и один самолет-заправщик остались в Кувейте для помощи авиации союзников. Позже Оттава увеличила число своих военных инструкторов с 69 до 230 человек, а общая численность канадских солдат на Ближнем Востоке сейчас составляет 830 человек.

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