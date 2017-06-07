Полицейские задержали еще одного человека в связи с терактом в Лондоне

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Британская полиция задержала на востоке Лондона мужчину в рамках расследования теракта, совершенного 3 июня в центре британской столицы. Об этом говорится в размещенном на официальном сайте Скотленд-Ярда сообщении.
Согласно ему, утром в среду полиция начала проводить обыски по одному из адресов в районе Илфорд в восточной части Лондона. По информации Скотлед-Ярда, задержанному 30 лет. Мужчина был доставлен в один из полицейских участков на юге Лондона.
Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до Боро-маркета, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.
Скотленд-Ярд назвал имена трех исполнителей теракта: 27-летний Хурам Шазад Батт, подданный Великобритании, родившийся в Пакистане, 30-летний Рашид Редван, уроженец либо Марокко, либо Ливии, и 22-летний итальянец марроканского происхождения Юссеф Загба.