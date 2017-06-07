МИД Сирии заявил, что США возглавляют коалицию, осуществляющую террор

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сирийский МИД заявил, что США возглавляют коалицию, осуществляющую террор и нарушающую международный порядок. Об этом говорится в послании ведомства, направленном в Совет Безопасности ООН и генсеку ООН. Его текст распространило агентство SANA.

"США возглавляют коалицию, которая осуществляет террор и нарушает международный порядок, Устав ООН и резолюции СБ по Сирии, в которых подчеркивается необходимость уважения Сирии, народа и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

"Сирия предупреждает незаконную международную коалицию во главе с США о рисках эскалации и последствиях их действий и призывает администрацию США и стран, входящих в коалицию, остановить эти ужасные атаки, которые на практике ведут лишь к укреплению "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка)", - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД Сирии заявили, что преступления, совершаемые незаконной "международной коалицией" во главе с Вашингтоном, являются прямым доказательством того, что США и входящие в нее другие страны пытаются ввести в заблуждение международное сообщество и СБ ООН.

6 июня штаб операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, заявил, что ВВС коалиции нанесли удар по отрядам проправительственных сил Сирии. Атаку штаб объяснил тем, что отряды проникли в некую "деконфликтную зону" и создали угрозу для военной базы коалиции в Ат-Танфе, где находится лагерь по подготовке вооруженных оппозиционеров.