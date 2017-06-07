Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Сирии заявил, что США возглавляют коалицию, осуществляющую террор

Международная панорама
7 июня, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

В министерстве также заявили, что США и входящие в коалицию другие страны пытаются ввести в заблуждение международное сообщество и СБ ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сирийский МИД заявил, что США возглавляют коалицию, осуществляющую террор и нарушающую международный порядок. Об этом говорится в послании ведомства, направленном в Совет Безопасности ООН и генсеку ООН. Его текст распространило агентство SANA.

"США возглавляют коалицию, которая осуществляет террор и нарушает международный порядок, Устав ООН и резолюции СБ по Сирии, в которых подчеркивается необходимость уважения Сирии, народа и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Смотрите также

"Очередной акт агрессии": реакция на удар коалиции по проправительственным силам в Сирии

"Сирия предупреждает незаконную международную коалицию во главе с США о рисках эскалации и последствиях их действий и призывает администрацию США и стран, входящих в коалицию, остановить эти ужасные атаки, которые на практике ведут лишь к укреплению "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка)", - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД Сирии заявили, что преступления, совершаемые незаконной "международной коалицией" во главе с Вашингтоном, являются прямым доказательством того, что США и входящие в нее другие страны пытаются ввести в заблуждение международное сообщество и СБ ООН.

6 июня штаб операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, заявил, что ВВС коалиции нанесли удар по отрядам проправительственных сил Сирии. Атаку штаб объяснил тем, что отряды проникли в некую "деконфликтную зону" и создали угрозу для военной базы коалиции в Ат-Танфе, где находится лагерь по подготовке вооруженных оппозиционеров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
3
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
4
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
5
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
6
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
7
Вице-губернатор Курской области Зубков арестован на два месяца
Темы дня
Загрузка...
Реклама