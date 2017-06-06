"Очередной акт агрессии": реакция на удар коалиции по проправительственным силам в Сирии

Коалиция во главе с американскими военными нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. По информации штаба операции Inherent Resolve, были уничтожены два артиллерийских орудия, ПВО, а также коалиция "нанесла урон танку".

Реакция политиков и дипломатов на удар коалиции — в материале ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценил удар как очередной акт агрессии и нарушение суверенитета Сирии.

"Новый удар коалиции во главе с США по правительственным силам в Сирии, еще и в границах утвержденной зоны деэскалации, полностью идет вразрез с нормами международного права", - подчеркнул Слуцкий.

По его словам, подобная линия "не укладывается в стратегию борьбы с международным терроризмом". "Западная коалиция вновь пытается под любым предлогом ослабить проправительственные силы, подрывая их усилия по противодействию террористическим группировкам. Получается, что продолжается борьба не против террористов, а против действующего режима во главе с (президентом Башаром) Асадом", - констатировал Слуцкий.

У коалиции нет прав на "защиту" в Сирии

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что термин "защита" в случае с очередным ударом коалиции неприменим для определения этих действия коалиции, так как у нее нет на это прав.

"Что вызывает изумление, так это термин "защищаться" применительно к войскам так называемой "коалиции", действующей на территории Сирии. Напомню, что с точки зрения международного права у "коалиции" нет ни малейших прав на такие действия, и термин "защита" здесь в любом случае неуместен и неприменим", - сказал Косачев.

Он отметил, что для таких ситуаций есть понятная и разумная формула: "Не используйте военную силу в отношении законных властей суверенного государства, и не будет возникать никаких угроз в ваш адрес".

Дополнительные силы террористам

США своим ударом в Сирии дают повод террористам считать, что они не только воюют с проправительственными силами. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Такими своими действиями в конечном итоге США не способствуют режиму политического урегулирования, а, наоборот, дают повод террористам думать, что не только они одни воют против правительственных сил, против них воюет еще и такая великая держава как США, что придает им какие-то дополнительные силы для продолжения сопротивления по всей территории Сирии, да в Ираке тоже", - сказал Озеров.

По его словам, заявления коалиции, что удар был оборонительным не имеют под собой почвы. "За пятилетнее пребывание США в Сирии, я не слышал ни об одном случае, когда бы сирийская армия наносила бы случайные удары по американцам, находящимся в Сирии", - сказал Озеров.

Он напомнил, что США, в отличие от России Турции и Ирана, не взяли на себя ответственность за соблюдением режима деэскалации в определенных зонах.