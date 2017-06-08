Церкви, пабы и собаки: как британцы голосуют на парламентских выборах

Досрочные парламентские выборы проходят в Великобритании в спокойной обстановке и при большой активности избирателей. В этом корреспондент ТАСС убедился, посетив один из 40 тыс. избирательных участков, которые открылись по всей стране в 07:00 местного времени (09:00 мск) и будут работать до 22:00 местного времени (00:00 мск).

Избирательный участок в церкви Хайгейт-роуд в округе Кэмден на севере британской столицы оказалось найти совсем просто: указатели со стрелками были установлены через каждые полсотни метров. Специально на один день внутреннее пространство храма было переоборудовано таким образом, чтобы британцы могли воспользоваться своим активным избирательным правом. И хотя столы избирательной комиссии и урны для голосования смотрелись немного странно в сводах церкви, самым необычным этот участок не оказался.

Голосование в пабе

Британские СМИ публикуют фото самых экстравагантных мест для голосования. Среди них - школьные спортивные залы, автомобильные фургоны, небольшая комнатка под лестницей жилого дома в Нортгемптоншире или паб в Ист-Гэмпшире. Нельзя исключать, что явка избирателей, которым выпала нелегкая доля голосовать в пабе, окажется выше, чем в школьной столовой.

Но в целом активность избирателей довольно высока и, по наблюдениям, соответствует той, что была во время состоявшегося в прошлом году референдума о членстве страны в ЕС. Тогда в голосовании приняли участие более 72% британцев, но, чтобы сравнить показатели, нужно дождаться завершения выборов - в течение дня подобная статистика на публикуется.

"Поток идет довольно плотный, я думаю, что явка будет не меньше, чем в прошлые годы", - рассказал ТАСС представитель избирательного участка. Молодой человек с бэджем "председательствующее лицо", попросил не указывать его имени и вежливо призвал отойти с прохода. По правилам Избирательной комиссии Великобритании, агитация в день голосования не возбраняется, однако строго воспрещается стоять на пути людей, ограничивая их возможность попасть на избирательный участок.

"Наш участок относится к избирательному округу Холборн и Сент-Панкрас. Именно отсюда был избран в парламент прошлого созыва теневой министр по делам Brexit, член Лейбористской партии Кейр Стармер", - добавил он. При этом сотрудник избирательного комитета не смог назвать каких-то конкретных цифр и, пообещав вернуться с ними, пропал в церкви.

В центре внимания собаки

Тем временем избиратели продолжали активно приходить на участок для голосования, несмотря на то, что четверг - обычный рабочий день. Многие приходили со своими собаками, но вход на участок с животными был запрещен, поэтому их привязывали снаружи.

К слову, в день выборов в Великобритании огромную популярность набрала публикация в Twitter фото собак на избирательных участках. По хэштэгу #DogsAtPollingStations можно найти сотни фото.

#dogsatpollingstations has gotta be the best thing to come out of this election pic.twitter.com/FuEc7m1mwW — Kimberly✨ (@kcstfu) 8 июня 2017 г.

Активно публикуют свои фото и знаменитости. Так, Джоан Роулинг распространила в Twitter фото свой собаки, признавшись, что сделала ее не вблизи места для голосования. "Шел слишком сильный дождь, чтобы сделать ее фотографии на избирательном участке", - написала Роулинг.

It was raining too hard to get a pic of her outside the polling station. #dogsatpollingstations pic.twitter.com/RNHtxWTfdx — J.K. Rowling (@jk_rowling) 8 июня 2017 г.

Между тем сотрудник избирательного участка, пообещавший добыть статистику, все не появлялся. Зато вместо него вышла другой представитель участка для голосования. Словно ища подтверждения своих слов, девушка взглянула на двух полицейских, которые в этот момент подошли проверить, что ситуация под контролем, и попросила корреспондента ТАСС отойти от участка. "Такие у нас правила, журналисты не могут приближаться к избирательному участку ближе, чем на 100 метров", - сказала она.

Требованию официального лица пришлось подчиниться. Уходя от участка, корреспондент ТАСС бросил взгляд на привязанного к дереву длинношерстного уиппета с большим красным бантом Лейбористской партии. Он грустно ждал свою хозяйку, которая в этот момент, вероятнее всего, отдавала свой голос в копилку кандидата от оппозиции. К урне голосования пса не пустили, однако и за 100 метров от участка не отогнали. Видимо, он не был журналистом.

Илья Дмитрячев