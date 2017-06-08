В Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Досрочные парламентские выборы пройдут в четверг в Соединенном Королевстве. По итогам голосования, которое продлится с 07:00 до 22:00 (с 09:00 до 00:00 мск), будет определен новый состав Палаты общин, куда входят 650 депутатов (по числу избирательных округов).

Партия, которая наберет больше половины депутатских мандатов, получит право сформировать правительство. Основная интрига заключается в том, сможет ли правящая Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, остаться у руля на ближайшие пять лет. Если в самом начале избирательной кампании триумф консерваторов не вызывал никаких вопросов, то накануне волеизъявления эксперты стали говорить о реальной возможности так называемого подвешенного парламента, когда ни одна из партий не набирает заветных 326 депутатских мандатов.

Почему понадобились выборы?

В конце апреля Мэй объявила о проведении досрочных выборов. Причиной столь радикального шага политик назвала необходимость укрепления своих позиций перед стартующими в конце июня переговорами о выходе Великобритании из состава ЕС. Дело в том, что во время сложных переговоров с Брюсселем, которые должны занять несколько лет, правительству необходимо провести большое количество законопроектов через парламент. И в этой ситуации Мэй решила воспользоваться удачным политическим моментом, чтобы увеличить свое преимущество в нижней палате законодательного органа.

В тот момент опросы общественного мнения свидетельствовали о том, что поддержка оппозиционной Лейбористкой партии находится на минимальном уровне за последние семь лет. Так, социологическое исследование, проведенное в декабре прошлого года, показало, что лишь 25% британцев одобряли деятельность лейбористов, а 42% опрошенных была по душе действующая власть. Кроме того, победив на выборах, Мэй получила бы народный мандат на нахождение у власти до 2022 года, навсегда сняв основания для критики, что она заняла резиденцию на Даунинг-стрит исключительно благодаря победе во внутрипартийной борьбе.

Поначалу ситуация развивалась по сценарию, который был наиболее выгоден Консервативной партии и лично Мэй. Первые опросы общественного мнения показывали, что отрыв тори от лейбористов достиг внушительного показателя в 21 процентный пункт. Правящей партии сулили до 100 дополнительных депутатских мандатов по итогам выборов. Однако ситуация резко ухудшилась после того, как консерваторы опубликовали свой предвыборной манифест.

Что пообещали тори?

В предвыборной программе консерваторов среди приоритетов значится сокращение чистой миграции в Великобританию "до десятков тысяч" человек в год. Данная цель была заявлена тори еще в 2010 году, однако правительству Дэвида Кэмерона так и не удалось даже приблизиться к ее достижению. По последним данным, за 12 месяцев, предшествовавших сентябрю прошлого года, чистая миграция в Соединенное Королевство составила 273 тыс. человек.

Из манифеста консерваторов следует, что на частичное членство страны в Евросоюзе ради сохранения его преимуществ рассчитывать не стоит, а предстоящие переговоры с Брюсселем по условиям Brexit "будут трудными". Помимо этого, в очень лаконичной международной части манифеста консерваторы заявили о намерении сохранить отношения особого партнерства с Соединенными Штатами, играть ведущую роль в НАТО и сохранять способность "проводить операции ударных сил, миротворческие операции, миссии по обеспечению безопасности и развертывание совместных экспедиционных сил".

Однако бомбой замедленного действия для Терезы Мэй оказался социальный аспект ее предвыборной программы. Серьезный протест общественности вызвали планы обязать пожилых людей расплачиваться за медицинские услуги на дому собственной недвижимостью, если у них нет другой возможности. Этот шаг, объявленный ради жесткой экономии и названный оппозицией налогом на деменцию, оказался столь непопулярным, что рейтинг консерваторов сильно упал. Волна критики заставила Мэй пойти на попятную и вычеркнуть данный пункт из манифеста. Не пользуются популярностью и планы консерваторов по сокращению субсидий на отопление в осенне- зимний период для пенсионеров и отмене в школах бесплатных обедов для детей.

Радикальная программа от лейбористов

В то же время кампания лейбористов после невнятного старта все больше набирала обороты, даже несмотря на то, что лидер партии (крайне левый политик Джереми Корбин) представил самую радикальную предвыборную программу с 1983 года. Так, в манифесте под девизом "Для многих, а не для некоторых" он пообещал национализировать железнодорожную инфраструктуру страны, Королевскую почту, водопроводные компании, учредить в каждом регионе страны хотя бы одну энергетическую компанию с государственным участием. Помимо этого, лейбористы собираются ввести бесплатное образование, создать бесплатные места в детских садах, отменить договоры почасового найма сотрудников, выделять больше средств на здравоохранение, а также ввести "налог Робин Гуда", который будет распространяться на межбанковские транзакции. Корбин подчеркнул, что этот "радикальный и ответственный манифест", предусматривающий "перебалансировку экономики", предназначен для всех поколений, но в первую очередь для тех, кто "еле сводит концы с концами".

При этом, по словам Корбина, Лондон при лейбористах будет проводить независимую от Вашингтона внешнюю политику. "Великобритания заслуживает лучшего, чем простая передача безопасности и благополучия нашей страны в руки капризного Белого дома Трампа", - сказал Корбин, указав, что Соединенному Королевство больше не следует "идти под руку с Дональдом Трампом". "Лейбористское правительство будет проводить активную и независимую внешнюю политику, сформированную в Великобритании", - подчеркнул партийный лидер.

В тени терактов

Серьезное влияние на предвыборную кампанию оказали и два террористических акта, которые были совершены в ее разгар. В Манчестере 22 мая смертник подорвал себя на эстрадном концерте, в результате чего погибли 22 человека. 3 июня три террориста совершили нападение на прохожих у Лондонского моста, убив восемь человек.

Эти события негативно сказались на рейтинге консерваторов, которые позиционировали себя как оплот "сильного и стабильного лидерства". В качестве противовеса Мэй указывала на "коалицию хаоса" в лице Лейбористской партии и партии "Либеральные демократы". Трагичные же события в Манчестере и Лондоне продемонстрировали, что на самом деле теракты случаются и при тори. И хотя все понимали, что вылазки экстремистов возможны при любом правительстве, оппозиция тут же припомнила Терезе Мэй, что при ней на посту главы МВД (этот пост она занимала с 2010 до 2016 года) численность стражей порядка была сокращена на 20 тыс. человек и один лишь Лондон недополучил £600 млн ($773 млн) бюджетных средств.

Тереза Мэй сделала попытку увести дискуссию на тему предстоящего "бракоразводного процесса" с Брюсселем. "Переговоры с ЕС начнутся всего через 11 дней после выборов, Brexit лежит в основе всего", - заявила она накануне, стремясь в последний день агиткомпании перетянуть на свою сторону часть электората. Однако, судя по опросам общественного мнения, это ей не сильно удалось.

Самый последний опрос общественного мнения, распространенный накануне компанией YouGov, показал, что консерваторы на пути к тому, что завоевать 302 депутатских мандата, то есть на 28 меньше, чем было до объявления выборов и на 24 меньше, чем необходимо для формирования большинства. За оппозиционную Лейбористскую партию, напротив, свои голоса готовы отдать 38% избирателей, что должно обеспечить 269 мест в парламенте - на 38 мандатов больше, чем по итогам выборов в 2015 году.

Как ожидается, партию "Либеральные демократы" планируют поддержать 9% населения, что позволит им провести в парламент 12 депутатов, а Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP) - 3% (без мест в парламенте). Несмотря на то что за Шотландскую национальную партию (ШНП) готовы проголосовать всего 4% респондентов, учитывая особенности мажоритарной избирательной системы, ее кандидаты претендуют на победу в 44 избирательных округах Шотландии.

Мэй недооценила лейбористов

По мнению британского политолога, главного редактора и издателя журнала Politics First Маркуса Пападопулоса, консерваторы недооценили возможности Лейбористской партии, предвыборная программа которой нашла отклик среди жителей страны. "Нет никаких сомнений в том, что предвыборная кампания изменила положение дел. Джереми Корбин продемонстрировал свои наиболее сильные качества, достучавшись до простых людей, с которыми он пытался установить контакт, прислушиваясь к их мнению, - сказал политолог. - Предвыборная программа лейбористов в конечном счете оказалась более популярной среди населения".

Британский эксперт отметил, что "одной из причин, пошатнувшей позиции тори, стал их "налог на деменцию", оказавшийся следствием безнравственной политики". "Через неделю после включения в манифест от него отказались, - продолжил эксперт. - Это колебание в очередной раз показало, что Мэй не предлагает сильное и стабильное лидерство".

В то же время, не исключено, что, несмотря на ошибки, сделанные во время избирательной кампании, Мэй все же сможет победить и даже усилить позиции партии в парламенте. Те же опросы общественного мнения ошибались во время своих прогнозов и перед выборами 2015 года, и перед референдумом о членстве в ЕС в июне 2016 года. Так, например, в 2015 году социологические исследования предсказывали "подвешенный парламент", а в итоге Консерваторы сумели обеспечить себе большинство.

О том, какое решение приняли британцы, сначала станет известно из результатов экзитполов - они будут распространены сразу по закрытию избирательных участков. Окончательные итоги должны быть подведены уже утром в пятницу.