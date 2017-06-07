История досрочных выборов в Великобритании. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июня в Великобритании состоятся досрочные парламентские выборы. Они были объявлены в апреле премьер-министром Терезой Мэй с целью подтвердить поддержку парламента в преддверии переговоров по выходу страны из состава Евросоюза. Предложение премьера было поддержано большинством членов нижней палаты парламента.

Тереза Мэй в июле 2016 г. стала преемницей Дэвида Кэмерона, покинувшего посты премьера и главы правящей Консервативной партии после поражения на референдуме по вопросу о сохранении членства Великобритании в ЕС. В связи с этим оппозиция неоднократно указывала, что Мэй в качестве руководителя правительства не имеет общенародного признания. Очередные выборы были запланированы на 7 мая 2020 г.

История досрочных выборов

Британский парламент, действующий с XIII в., - старейший в мире законодательный орган после исландского альтинга (930 г.). Его верховная законодательная власть была установлена биллем о правах 1689 г. (позднее он стал двухпалатным - Палата общин и Палата лордов). Первоначально понятия о внеочередных выборах, как и установленного срока полномочий законодательного органа не существовало. В 1715 г. был принят закон, ограничивший легислатурный период парламента семью годами.

Традиционно решение о роспуске и созыве парламента принимал монарх. Исходя из собственных политических интересов, он в любое время мог прекратить работу этого органа. Например, в апреле 1807 г. король Георг III распустил парламент, избранный в ноябре 1806 г. Причиной послужило стремление правительства Уильяма Гренвиля принять закон, который разрешил бы католикам служить в армии и на флоте.

Однако со временем власть британского монарха была ограничена, и в XIX в. право определения сроков проведения парламентских выборов перешло к премьер-министру. Несмотря на это, ни одному составу парламента не удалось проработать до окончания своих полномочий.

Выборы в XX в.

В 1911 г. легислатурный период законодательного органа был сокращен до пяти лет. Но и после этого весь установленный срок отработали лишь несколько созывов. Так, в XX в. очередными были выборы только в 1964 г. и в 1997 г. Во время Первой и Второй мировых войн выборы не проводились. В течение XX в. основной причиной назначения внеочередных выборов было стремление правящей партии заручиться более широкой поддержкой населения с целью продления срока пребывания у власти. Например, в 1990 г. Джон Мейджор был избран лидером Консервативной партии вместо Маргарет Тэтчер. Возглавив правящую партию, Мейджор автоматически стал премьер-министром. Два года спустя, не дожидаясь окончания срока работы парламента, он назначил внеочередные выборы, которые состоялись 9 апреля 1992 г. (предыдущие - 11 июня 1987 г.). Консерваторам удалось одержать победу (41,9% голосов), и Мейджор остался на посту до 1997 г.

Выборы в XXI в.

Последние досрочные выборы были организованы 7 июня 2001 г., за год до истечения полномочий парламента. По мнению ряда экспертов, премьер-министр лейборист Тони Блэр принял такое решение в связи с прогнозируемым замедлением темпов экономического роста Великобритании во второй половине 2002 г. и последующей потерей популярности правительства у населения. В итоге Блэр сохранил власть до ухода в отставку в 2007 г. (ожидалось, что Гордон Браун, сменивший его на постах главы партии и правительства, тоже назначит досрочные выборы, однако он отказался от такого шага; по итогам голосования в 2010 г. кресло премьера занял консерватор Дэвид Кэмерон).

После 2001 г. выборы проходили 5 мая 2005 г., 6 мая 2010 г. и 7 мая 2015 г. - в соответствии с соглашением 1997 г. об организации голосования в первый четверг мая.

День проведения голосования в первый четверг мая каждые пять лет был законодательно закреплен в акте 2011 г. В нем также указывается, что выборы до истечения срока полномочий парламента могут быть назначены монархом по рекомендации премьер-министра в двух случаях: если Палата общин выразит недоверие правительству или если не менее двух третей ее членов проголосуют за досрочные выборы. В других случаях парламент не может быть распущен.