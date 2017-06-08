Египет просит СБ ООН начать разбирательство по выплате Катаром $1 млрд террористам

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КАИР, 8 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Египет обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой начать разбирательство по поводу выплаты Катаром 1 млрд долларов в качестве выкупа террористическим группировкам, действующим в Ираке. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".
Несколько дней назад газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве и военном командовании Катара сообщила, что власти эмирата в апреле перечислили боевикам террористических группировок около одного миллиарда долларов, чтобы освободить взятых в плен в Ираке членов королевской семьи.
По информации газеты, с помощью выкупа катарцы хотели освободить 26 членов королевской семьи, которые отправились на соколиную охоту на юг Ирака и были захвачены там в плен террористами. Кроме того, средства были направлены на освобождение 50 человек, захваченных боевиками в Сирии. Выплаты предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" в Сирии, и силами безопасности Ирана, утверждала газета.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.