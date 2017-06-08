Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сайт государственного телевидения Катара подвергся хакерским атакам

Международная панорама
8 июня, 20:25 дата обновления: 8 июня, 20:46 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Работа официальной страницы катарского телевидения временно приостановлена по соображениям безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Официальный сайт государственного телевидения Катара подвергся серии хакерских атак. Об этом сообщила электронная версия газеты "Ар-Райя" на странице в Twitter.

"Работа официальной страницы катарского телевидения временно приостановлена по соображениям безопасности, ответственные органы проводят расследование", - говорится в сообщении. Катарская газета "Аш-Шарк" проинформировала, что сетевые ресурсы базирующегося в Дохе спутникового телеканала Al Jazeera "в настоящий момент подвергаются массированной кибератаке".

Ранее исполняющий обязанности генерального директора телеканала Al Jazeera Мустафа Суаг заявил агентству Reuters, что руководство канала будет придерживаться политики редакционной независимости в условиях возникшего регионального кризиса между рядом арабских стран и Государством Катар. "Редакционная политика Al Jazeera не изменится, независимо от того, как будут развиваться события", - сказал он. Суаг отверг обвинения ряда стран Персидского залива, в том, что телеканал вмешивался во внутригосударственные дела посредством своих материалов.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые арабские страны составляют список требований, которые необходимо выполнить Катару для восстановления дипломатических и экономических отношений. В том числе Катару было рекомендовано значительно сократить масштаб деятельности телеканала Al Jazeera.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

Власти Саудовской Аравии аннулировали лицензию Al Jazeera и закрыли представительства телекомпании в королевстве. По утверждениям Министерства культуры и информации страны, телеканал распространял подрывающую суверенитет Саудовской Аравии информацию и выступал в поддержку мятежных формирований в Йемене. Подобным образом также поступила Иордания, отозвав у телеканала лицензию 6 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
СМИ: против Кличко возбудили дело о сокрытии в декларации особняков в Германии и США
3
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
4
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
Экс-глава ФБР заявил, что никто из правительства США не просил его закрыть дело Флинна
7
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
Темы дня
Загрузка...
Реклама