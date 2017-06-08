Сайт государственного телевидения Катара подвергся хакерским атакам

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Официальный сайт государственного телевидения Катара подвергся серии хакерских атак. Об этом сообщила электронная версия газеты "Ар-Райя" на странице в Twitter.

"Работа официальной страницы катарского телевидения временно приостановлена по соображениям безопасности, ответственные органы проводят расследование", - говорится в сообщении. Катарская газета "Аш-Шарк" проинформировала, что сетевые ресурсы базирующегося в Дохе спутникового телеканала Al Jazeera "в настоящий момент подвергаются массированной кибератаке".

Ранее исполняющий обязанности генерального директора телеканала Al Jazeera Мустафа Суаг заявил агентству Reuters, что руководство канала будет придерживаться политики редакционной независимости в условиях возникшего регионального кризиса между рядом арабских стран и Государством Катар. "Редакционная политика Al Jazeera не изменится, независимо от того, как будут развиваться события", - сказал он. Суаг отверг обвинения ряда стран Персидского залива, в том, что телеканал вмешивался во внутригосударственные дела посредством своих материалов.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые арабские страны составляют список требований, которые необходимо выполнить Катару для восстановления дипломатических и экономических отношений. В том числе Катару было рекомендовано значительно сократить масштаб деятельности телеканала Al Jazeera.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

Власти Саудовской Аравии аннулировали лицензию Al Jazeera и закрыли представительства телекомпании в королевстве. По утверждениям Министерства культуры и информации страны, телеканал распространял подрывающую суверенитет Саудовской Аравии информацию и выступал в поддержку мятежных формирований в Йемене. Подобным образом также поступила Иордания, отозвав у телеканала лицензию 6 июня.