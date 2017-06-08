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Адвокат: Трамп никогда не просил Коми прекратить расследование по Флинну

Международная панорама
8 июня, 21:48 дата обновления: 8 июня, 22:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Также адвокат президента США Марк Касовиц заявил, что Дональд Трамп никогда не просил Джеймса Коми о лояльности

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп никогда не просил Джеймса Коми, когда тот занимал пост директора ФБР, прекращать разбирательство, касающееся бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна.

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Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в четверг адвокатом главы администрации США Марком Касовицем.

"Президент никогда - ни по форме, ни по содержанию - не приказывал и не намекал Коми прекратить расследовать чьи бы то ни было действия, он также не советовал, чтобы Коми оставил в покое Флинна", - подчеркивает Касовиц. "Президент никогда - ни по форме, ни по содержанию - не говорил Коми: "Мне нужна лояльность, я ожидаю лояльности", - добавил юрист.

Адвокат также добавил, что Трамп ждет правовой оценки обнародования Коми секретных данных. 

По его словам, "совершенно ясно, что в правительстве (США) были и есть те, кто активно пытается подорвать (позиции) нынешней (американской) администрации посредством организации избирательных и незаконных утечек секретной информации". "Г-н Коми теперь признал, что является одним из организаторов таких утечек", - отметил Касовиц.

Он прямо обвинил экс-главу ФБР в противозаконном обнародовании двух записок, составленных по итогам встреч с Трампом 27 января и 14 февраля. Между тем один из этих документов имел гриф секретности, как сам Коми сегодня подтвердил на Капитолийском холме, указал юрист.

"Мы предоставим надлежащим инстанциям определить, следует ли эти утечки расследовать вместе с другими", - подчеркнул адвокат.

Он распространил свое заявление в связи с публичным выступлением Коми на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

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Отставка помощника Трампа Майкла Флинна Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Флинн, Майкл Трамп, Дональд
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