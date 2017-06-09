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Тереза Мэй обещала в скором времени сформировать кабинет министров

Международная панорама
9 июня, 18:47 UTC+3

Британский премьер также извинилась перед коллегами по Консервативной партии за итоги состоявшихся накануне в Великобритании всеобщих выборов

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Лондон, 9 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Лондон, 9 июня

© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещала в скором времени сформировать кабинет министров.

"Сегодня я сфокусирована на формировании кабинета министров. Скоро я его сформирую, - сказала она в видеообращении, которое было показано в пятницу в эфире телеканала Sky News. - Мы единственная партия, которая в состоянии сделать это, сформировать правительство в национальных интересах". Она подчеркнула, что такое право у нее есть на том основании, что консерваторы на состоявшихся 8 июня досрочных всеобщих выборах получили больше всего голосов и мест в Палате общин.

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Однако при этом тори потеряли парламентское большинство, которое у них было с 2015 года. По этой причине Мэй извинилась переде коллегами по партии за результаты выборов. "Я извиняюсь перед всеми кандидатами и тружениками партии, кто не добился успеха, но также особенно извиняюсь перед теми членами парламента и правительства, кто так много сделал для нашей страны, но потерял свои места", - заявила она в видеообращении, показанному по британскому ТВ.

По итогам состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборов Консервативная партия потеряла парламентское большинство, завоевав 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин (результаты голосования в одном из избирательных округов еще не оглашены, поэтому окончательные итоги выборов будут скорректированы. - Прим. ТАСС). Такой результат вынудил Мэй приступить к формированию правительства меньшинства при парламентской поддержке Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, получившей 10 мест в парламенте, необходимых для того, чтобы обеспечить тори парламентское большинство минимум в 326 мест.

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Темы
Парламентские выборы в Великобритании
Персоны
Мэй, Тереза
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