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СБУ запретила въезд в страну немецкому политику за посещение Крыма

Международная панорама
9 июня, 20:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, июня. /ТАСС

Члену партии Христианско-демократический союз Германии, эксперту партии по внешней политике Евросоюза Вилли Виммеру запретили въезд на Украину на пять лет

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КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила бывшему статс-секретарю министерства обороны ФРГ, ныне члену партии Христианско-демократический союз Германии, эксперту партии по внешней политике Евросоюза Вилли Виммеру въезд на территорию страны за посещение Крыма. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос агентства "УНН".

"Службой безопасности Украины по состоянию на дату запроса принято решение о запрете въезда на территорию Украины Вилли Виммеру сроком на 5 лет", - сказано в сообщении.

26 апреля немецкая делегация посетила Крым в рамках проекта народной дипломатии "Гражданам Европы - истина о Крыме. Реальность против мифов". Тогда на полуостров прибыли порядка десяти политиков, журналистов, блогеров и бизнесменов. В составе делегации также был экс-депутат Бундестага, бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер, глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель и депутат региона Оснабрюк, председатель фракции левых (Die Linke) в парламенте города Квакенбрюка Андреас Маурер.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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