Глава немецкой делегации предложил направлять студентов на практику в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Студенты немецких вузов будут приезжать в Крым для прохождения практики. С такой инициативой выступил депутат региона Оснабрюк, председатель фракции левых (Die Linke) в парламенте города Квакенбрюка Андреас Маурер, который прибыл в регион в составе делегации из Германии.

"Мы с мэром Ялты (Андреем Ростенко - прим. ТАСС) конкретно договорились об обмене студентами, чтобы они (немецкие студенты - прим. ТАСС) могли провести здесь практику, и нам это очень важно, потому что за молодежью - будущее", - сказал он на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым в Симферополе. Маурер признал, что это "маленький проект", но он поможет в рамках "народной дипломатии" донести до европейцев правду о ситуации на Крымском полуострове после его воссоединения с Россией.

Журналистам Маурер пояснил, что первые студенты из ФРГ смогут приехать на практику в Крым уже этим летом, но на начальном этапе реализации проекта это будут малочисленные группы молодых людей. "Уже даже летом, на день Ялты, первых студентов можно прислать на практику сюда. Может быть, это будет 5-6 студентов, это не играет большой роли", - сказал Маурер.

Он пояснил, что студенты будут приезжать в Крым в рамках проекта "народной дипломатии" и, возможно, в рамках академического обмена студентов. "Мы работаем над этим пунктом, и мы работаем активно. Есть предложение из университета Кельна, там открыто говорят, что мы пошлем студентов в московский университет, который имеет филиал в Крыму, тем самым мы легально обойдем санкции. Филиалы никто не запрещает посещать", - объяснил Маурер.

В составе немецкой делегации, прибывшей в Крым, - порядка десяти политиков, журналистов, блогеров, бизнесменов. Они пробудут в регионе до 29 апреля. За это время иностранные гости проведут встречи с местными властями, а также ознакомятся с экономическим потенциалом региона. В составе делегации - экс-депутат Бундестага, бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ (ныне член партии Христианско-демократический союз Германии, эксперт партии по внешней политике Евросоюза) Вилли Виммер. "Мы имеем возможность ознакомиться с ситуацией в Крыму, мы знаем, что мы находимся в России, <…> что мы посещаем изюминку России", - сказал Виммер, впервые посетивший Крым.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.