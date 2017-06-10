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США выражают обеспокоенность в связи с задержанием бойца ММА Амриева

Международная панорама
10 июня, 1:40 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Внешнеполитическое ведомство США утверждает, что РФ необходимо "обеспечить Амриеву доступ к адвокату, гарантировать уважение его прав в соответствии с Конституцией и законами России"

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ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу безопасности чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation Мурада Амриева, доставленного из Белоруссии в Грозный и позднее освобожденного из-под стражи под подписку о невыезде. Заявления по поводу задержания Амриева распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.

"Мы крайне беспокоимся за безопасность и благополучие Мурада Амриева, российского спортсмена из Чечни, который, как сообщается, был задержан белорусскими властями и доставлен в Россию, где он может оказаться под стражей", - говорится в заявлении. "Амриев, как отмечалось, выражал опасения в связи с возможными пытками и нарушениями прав в Чечне", - утверждается в документе.

Внешнеполитическое ведомство также утверждает, что РФ необходимо "обеспечить Амриеву доступ к адвокату, гарантировать уважение его прав в соответствии с Конституцией и законами России", а также международными правовыми нормами.

Ранее в пресс-службе МВД по Чеченской Республике сообщили ТАСС, что Амриев, доставленный из Белоруссии в Грозный, освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

Дело Амриева

По информации Комитета по предотвращению пыток, "25 августа 2013 года в Грозном машину Амриева блокировала черная Priora, из которой вышли трое мужчин, затолкали его в свою машину, надев на голову его собственную футболку, и увезли в находившееся неподалеку здание одного из подразделений внутренних дел".

По словам спортсмена, там его "продержали в наручниках в течение двух дней, а спустя двое суток полицейские отвезли его к родителям на своеобразные "переговоры". Амриевым угрожали расправой над Мурадом, если их старший сын не вернется в Чечню, отмечалось в сообщении Комитета по предотвращению пыток. На следующий день ему велели явиться в полицию, однако опасаясь за свою жизнь, Амриев на эту встречу не явился и отбыл из Чечни, а потом из России, добавили в правозащитной организации.

По данным правоохранительных органов Чечни, несколько лет назад МВД по республике подавало в суд иск против Мурада Амриева и Комитета против пыток о распространении ложной информации о фактах кровной мести, пытках и избиениях. После служебной проверки было вынесено процессуальное решение, правоохранители с иском обратились в суд, который частично удовлетворил требования силовиков, сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики.

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