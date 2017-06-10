Эрдоган: власти Турции ранее не замечали, что Катар поддерживает терроризм

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Турции ранее не замечали, чтобы Катар поддерживал терроризм. Об этом заявил в пятницу турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что оказание помощи этому арабскому государству будет продолжено.
"До этого дня не замечал, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму", - приводит Agence France-Presse слова турецкого лидера. "Извините, но мы будем продолжать оказывать всяческую помощь Катару", - подчеркнул Эрдоган.
Он также призвал снять блокаду с государства, отметив, что Саудовской Аравии следует взять на себя лидерство в этом вопросе и стимулировать хорошие отношения в регионе.
6 июня президент Турции заявлял, что изоляция Катара, в том числе введение санкций, не поможет разрешению кризиса в отношениях этой страны с Египтом и Саудовской Аравией. Он добавил, что Турция прилагает усилия для разрешения ситуации вокруг этой страны. Днем позже парламент Турции одобрил закон, позволяющий разместить турецких военнослужащих на базе в Катаре.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.