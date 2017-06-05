Конфликты Катара со странами Ближнего Востока. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 июня 2017 г. о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Мальдивы и переходное правительство Ливии под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

Главной причиной было названо вмешательство Катара во внутреннюю политику соседних стран и поддержка террористических группировок, действующих в регионе.

Это не первое обострение отношений Катара и этих арабских стран. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о противоречиях между ними.

Саудовская Аравия

Конфликт двух стран обусловлен религиозно-идеологическими противоречиями и стремлением Дохи и Эр-Рияда играть лидирующую роль в арабском мире. Саудовская Аравия и Катар - страны ваххабитского ислама (религизно-политическое движение, призывающее вернуться к порядкам времен пророка Мухаммеда).

При этом обе страны по-разному интерпретируют учение основателя ваххабизма Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба. Правящая династия Катара, ведущая свою родословную от аль-Ваххаба, считает, что именно в Катаре сохранились истинные идеи ваххабизма. По мнению катарских богословов, правящий в Саудовской Аравии клан Аль Саудов исказил идеи ваххабизма и сделал их чересчур жесткими.

Крупный дипломатический скандал между Катаром и Саудовской Аравией, а также рядом арабских стран, поддержавших саудитов, произошел в марте 2014 г. Тогда Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты отозвали своих послов из Дохи. Ранее Саудовская Аравия призвала Катар "воздержаться от поддержки элементов, ведущих подрывную деятельность против арабских государств", имея ввиду представителей движения "Братья-мусульмане" (БМ, международная религиозно-политическая ассоциация).

Между тем катарское правительство продолжало спонсировать БМ, в связи с чем государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Лиги арабских государств (ЛАГ) предупредили его о возможности исключения из этих организаций. Решение о возвращении послов в Доху было принято лишь полгода спустя, в ноябре.

Поводом для эскалации катарско-саудовских отношений последнего времени стали попытки катарского правительства сблизиться с Ираном, который воспринимается Саудовской Аравией как главный соперник на Ближнем Востоке. Катарский канал Al Jazeera подробно и благожелательно комментировал недавно прошедшие президентские выборы в Иране.

Более того, Катар оказался единственным государством Персидского залива, пославшим своих наблюдателей на эти выборы. Эмир Катара одним из первых поздравил Хасана Роухани с победой и подчеркнул в своем письме, что он считает хорошие катарско-иранские отношения важным фактором стабильности в регионе Персидского залива и приложит все силы к улучшению и расширению этих связей.

После саммита ССАГПЗ в мае 2017 г., на котором была осуждена политика Ирана в регионе, катарское агентство новостей разместило от имени эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани речь в поддержку выстраивания отношений с Тегераном. Позднее в МИД Катара заявили, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным.

Египет

Не менее напряженными являются контакты Катара и Египта. Двусторонние отношения резко испортились после свержения президента Мухаммеда Мурси в 2013 г.: Катар оказывал поддержку его режиму и спонсировал движение "Братьев-мусульман", представителем которого был Мурси.

Пришедший к власти в Египте Абдель Фаттах ас-Сиси запретил деятельность "Братьев-мусульман" и инициировал уголовные расследования в отношении активистов этого движения. В ответ Катар отказался предоставить Каиру $10 млрд обещанной помощи. Египет продолжает обвинять Катар в политической, финансовой и информационной поддержке запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане". Стороны неоднократно обменивались резкими заявлениями и дипломатическими демаршами.

В феврале 2015 г. Катар отозвал своего посла из Египта. Причиной стал отказ Катара на заседании Лиги арабских государств подписать заявление о праве Египта на нанесение ударов по террористическим группировкам за пределами его границ. Египетское правительство заявило, что речь идет исключительно о самообороне с связи с массовой казнью ливийскими джихадистами египетских коптов (ВВС Египта начали наносить удары по позициям исламистов в Ливии уже в феврале).

В марте 2015 г. посол Катара вернулся в египетскую столицу.

Бахрейн

Отношения Катара и Бахрейна несколько десятилетий осложнял территориальный спор из-за архипелага Хувар (около 30 островов и скал общей площадью 52 кв. км, ближайший из которых находится менее чем в двух километрах от западного побережья Катара) и подводного хребта Фишт Ад-Дибль. В 1978, 1982 и 1986 гг. между странами произошли пограничные инциденты, связанные с этим территориальным спором, но все они были решены при посредничестве других государств Аравийского полуострова.

Во время последнего кризиса в апреле-июне 1986 г. катарские вооруженные силы пересекли границу Бахрейна и захватили в плен иностранных рабочих, строивших фортификационные сооружения на островах. В 1991 г. Катар инициировал начало судебного процесса, обратившись в Международный суд ООН. В 2001 г. решение было вынесено в пользу Бахрейна.