Государство Катар. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 июня 2017 г. о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Мальдивы и переходное правительство Ливии под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

Главной причиной разрыва дипсвязей было названо вмешательство Катара во внутреннюю политику соседних стран и поддержка террористических группировок, действующих в регионе.

Катар - государство (эмират), расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. На юге граничит с Саудовской Аравией, на северо-западе имеет морскую границу с Бахрейном, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Территория - 11,61 тыс. кв. км, население - примерно 2,3 млн человек, из них катарцы - лишь 13%, остальные - мигранты. Столица - город Доха.

История

Первые упоминания о Катаре относятся к II в. до н. э. В VII в. местные кочевые племена приняли ислам и вошли в состав Арабского халифата (VII-X вв.). На протяжении XIII-XIV вв. страной владели эмиры Бахрейна. В XVI-XVIII вв. за Катар велась борьба между Персией, Османской империей, вождями разных арабских племен, правителями Омана и представителями династии Аль Саудов. В 1766 г. страну захватил арабский род Аль Халифа, исповедующий ислам ваххабитского толка. В 1871-1913 гг. страна входила в состав Османской империи.

В начале Первой мировой войны (1914) в Катар были введены британские войска, в 1916 г. Катар стал протекторатом Великобритании. В 1968 г. Катар, Бахрейн и семь княжеств Договорного Омана (с 1971 г. ОАЭ) приняли решение о создании Федерации арабских княжеств, однако в 1971 г. Катар вышел из ее состава и провозгласил независимость.

Первый эмир Катара шейх Ахмед был свергнут в результате переворота в феврале 1972 г., власть перешла к его двоюродному брату шейху Халифе бен Хамаду Аль Тани (1972-1995). В июне 1995 г. он также был свергнут, и эмиром Катара стал его сын шейх Хамад бен Халифа Аль Тани (1995-2013). В июне 2013 г. шейх Хамад отрекся от престола в пользу наследника, шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

В 1990-2000 гг. в стране был проведен ряд реформ, в частности, был увеличен состав Консультативного совета (госорган с совещательными функциями), создана конституционная комиссия, учрежден пост премьер-министра, в 1999 г. впервые прошли выборы в муниципальный совет, в 2005 г. вступила в силу новая конституция.

Катар - член ОПЕК (1961), ООН (1971), ЛАГ (1971), ССАГПЗ (1981).

В 2011 г. войска Катара принимали участие в военных действиях в Ливии против режима Муаммара Каддафи.

С марта 2015 г. Катар присоединился к коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией, вмешавшейся в ход гражданской войны в Йемене (между шиитскими повстанцами и правительственными войсками).

Катар предоставлял свою территорию для использования силами антииракской коалиции (в 1990-1991 гг. и 2003 г.), включая базу аль-Удейд (32 км к юго-западу от Дохи). В настоящее время это крупнейшая авиабаза США на Ближнем Востоке, здесь могут размещаться одновременно 120 самолетов. Ее взлетно-посадочная полоса - 3,8 км, одна из самых длинных, которыми располагают аэродромы государств Персидского залива. В 2001-2014 гг. она служила для обеспечения боевых действий западной коалиции в Афганистане, а с 2016 г. - для операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Сегодня на базе находятся 11 тыс. военнослужащих США.

Экономика

По данным Всемирного банка за 2015 г., ВВП страны - $164 млрд, рост ВВП - 3,6%, безработица - 0,2%. По доходам на душу населения Катар занял 4-е место в мире (после Люксембурга, Швейцарии и Норвегии) - $73,6 тыс.

Основу экономики Катара составляет добыча и переработка нефти и газа. Первые месторождения были открыты в 1939 г., добыча началась в 1949 г. Сегодня нефтегазовая отрасль обеспечивает 55% ВВП страны, около 85% экспортных поступлений и 70% государственных доходов.

Доказанные запасы нефти составляют 25,7 млрд баррелей, или 1,5% от мировых, производство - 1,9 млн баррелей нефти в сутки, или 1,8% от мировой добычи (здесь и далее данные British Petroleum Statistical Review of World Energy за 2016 г.).

Запасы газа - 26 трлн кубометров, или 13% от мировых. По производству этого вида топлива в 2015 г. Катар занимал 4-е место в мире (после США, России и Ирана) - 181,4 млрд кубометров. Протяженность нефте- и газопроводов достигает 2050 км.

Катар является лидером в производстве сжиженного природного газа (СПГ), ежегодно экспортируя около 77 млн тонн и обеспечивая больше трети всех продаж СПГ в мире (31,8%). При этом Катар не зависит от стран-транзитеров, так как имеет флот из 54 специальных судов, в числе которых газоперевозчики типа Q-max (270 тыс. тонн СПГ). Основные порты - Умм-Саид и Доха. География поставок - США, Южная Америка (Аргентина, Бразилия), Европа, Азия (Китай, Индия, Пакистан, Япония, Южная Корея, Малайзия).

Поскольку Катар испытывает дефицит пресной воды, почти все потребности в ней покрываются за счет опреснения морской воды в промышленных масштабах. Опреснительные установки работают за счет энергии, получаемой от сжигания газа.

В стране функционируют четыре аэропорта, один из них международный - в Дохе. Катарская Qatar Airways является одной из самых известных авиакомпаний в мире. Ее отличает разветвленная сеть маршрутов, которая на сегодняшний день охватывает свыше 140 направлений и наиболее современный по сравнению с другими перевозчиками парк самолетов. Это Airbus 350, Airbus 380, Boeing 787 Dreamliner и Boeing 777 (всего 158 лайнеров). Компания неоднократно получала премии в разных номинациях (в том числе "компания года") влиятельного британского консалтингового агентства Skytrax.

Сельское хозяйство в Катаре развито слабо из-за климата и нехватки пахотных плодородных земель. Оно удовлетворяет лишь 10% потребностей страны в продовольствии. Около 40% продовольственных поставок идет через границу Катара и Саудовской Аравии.

В Катаре работает около 180 тыс. египтян (инженеры, медики, обслуживающий персонал).

Катар - Россия

Товарооборот России и Катара в 2016 г. составил $59 млн (122 место среди торговых партнеров России. Экспорт из России в Катар - $24,5 млн (128 место), импорт в Россию из Катара - $34,5 млн (96 место). Более 60% российского импорта из Катара составляют продукты органической химии и пластмассы. РФ поставляет Катару злаковые культуры, черные металлы и древесину.

Инвестиции в Россию Катар осуществляет через свой Суверенный фонд, который поддерживает сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В сентябре 2016 г. катарский фонд приобрел 24,99% акций аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге (сумма сделки $269 млн), в декабре 2016 г. Суверенный фонд Катара вместе со швейцарской компанией Glencore приобрел 19,5% акции крупнейшей нефтяной компании РФ - "Роснефти" (сумма сделки составила $11,3 млрд).

Эксперты отмечают возможность активизации взаимодействия России и Катара, обладающих крупнейшими запасами природного газа, в рамках Форума стран-экспортеров газа. Катар также заинтересован в обмене опытом в проведении крупных спортивных мероприятий (в 2018 г. чемпионат мира по футболу будет проведен в России, в 2022 г. - в Катаре).