Пентагон подтвердил гибель трех военнослужащих США в результате нападения в Афганистане

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ВАШИНГТОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Трое американских военнослужащих были убиты и один получил ранения в результате инцидента, произошедшего в субботу на востоке Афганистана. Министерство обороны США подтвердило это в кратком письменном заявлении, которое было распространено позднее в тот же день.
"Трое военнослужащих США были убиты сегодня (в субботу) на востоке Афганистана. (Еще) один военнослужащий США был ранен и эвакуирован (из Афганистана) для оказания медицинской помощи. Идет уведомление их близких", - говорится в документе. В нем отмечается, что "обстоятельства инцидента расследуются", и дополнительная информация может быть обнародована позднее.
Никакие подробности случившегося Пентагон не привел.
Как передал ранее корреспондент ТАСС в Нью-Йорке Иван Пильщиков, американские военнослужащие погибли в результате нападения афганского солдата в провинции Нангархар. Нападавший убит. Белый дом подтвердил, что президенту США Дональду Трампу доложено о произошедшем. Это уже далеко не первый случай нападения на силы коалиции в Афганистане со стороны местных военнослужащих.
По официальным данным, в Афганистане находятся в настоящее время примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников. Администрация США сейчас рассматривает вопрос о возможной отправке в Афганистан дополнительного воинского контингента.